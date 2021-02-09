我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

有了性愛時間表 他們不只「三人行」 親友從不解到釋懷

編譯中心
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，美國56歲女性莫絲麗（Melanie Moseley）從2年前開始與一對情侶69歲的李斯（Cliff Rees）以及45歲的喬伊（Charity Joy）約會。莫絲麗透露3人會事先使用「性愛時間表和約會之夜」維繫這段多邊戀關係。

莫絲麗坦承先前她認為「3人行」應該行不通，但後來發現3人發展出「深厚的聯繫」。

離過2次婚，自稱「外遇慣犯」的莫絲麗2年前搬入李斯跟喬伊的住處，她擁有自己的臥室，並跟這對伴侶規畫了「性愛時間表」：周五她和喬伊獨處，李斯則在平日的約定時間獨處，每周還會有一天3人一起去約會並在家一起「搞3P」。且他們只要做好「防範措施」，就能跟3人以外的其他人發生性行為。

莫絲麗說自己70多歲的父母起先不理解3人的關係，後來漸漸釋懷甚至還邀請他們3人一起共度聖誕節。而她的朋友則是很快就接受這層關係，「因為很多朋友也享受開放式戀情。」

莫絲麗表示3人談戀愛已快2年，雖然3人跟其他人仍發生性行為，「對彼此而言仍是對方的全世界，再幸福不過。」

網友Mise批評性愛時間表很愚蠢：「感覺性愛變得不自然了！」網友Westernkid則認為整件事並無不妥：「只要男士能在約定的時間順利『上工』。」

美國 聖誕節 英國

上一則

世衛專家將結束武漢調查任務 9日會見媒體

下一則

日本潛艦與商船擦撞 3名自衛隊員輕傷

延伸閱讀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀
她受訪談疫情失業 網友焦點卻全在「性愛玩具」

她受訪談疫情失業 網友焦點卻全在「性愛玩具」
防疫期間還辦多P性愛派對 警查獲送辦

防疫期間還辦多P性愛派對 警查獲送辦
金山人語／我把最好的給了你

金山人語／我把最好的給了你

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

2021-02-03 09:52
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國