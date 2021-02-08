舉頭有神明…日人將在太空設「宇宙寺院」

日本京都醍醐寺投資開發人造衛星的新創公司Terra Space，預定2023年發射衛星。醍醐寺規劃在衛星內部設置「宇宙寺院」，名稱定為「淨天院劫蘊寺」。（圖取自劫蘊寺網頁）

醍醐寺投資 衛星 2023年發射

日本 京都醍醐寺投資開發人造衛星的新創公司Terra Space，預定2023年發射衛星。醍醐寺規劃在這距離地表500公里的衛星內部，設置「宇宙寺院」。

中央社報導，醍醐寺是日本佛教真言宗醍醐派的總寺（總本山），與京都、宇治、大津市的十多座建築共同以「古京都文化財」獲聯合國 教科文組織（UNESCO）列入世界遺產名錄。去年2月，醍醐寺與民間企業共同出資成立Terra Space公司。

衛星20╳30╳10公分 內部有廟

日本「讀賣新聞」、「京都新聞」等媒體報導，Terra Space設計的人造衛星，是長20公分、寬30公分、高10公分的箱型，軌道將在距離地表約500公里處，約一個半小時可環繞地球一周，並可傳回從宇宙拍攝的地球影像，預定2023年升空。

搭載小型佛像與法器 定期法會

醍醐寺將在這顆人造衛星內部設置「宇宙寺院」，搭載小型佛像與佛教曼荼羅畫等法器，並為山間的寺院構築防災通訊網。

「宇宙寺院」的名稱定為「淨天院劫蘊寺」，「劫」與「蘊」都是佛教用語，意為時間的巨流，以及形成人類存在的要素。

醍醐寺表示，有必要建立一座寺院，從宇宙的宏觀視野，超越地域與國境的界線，祈求和平與安全。

除了設置「宇宙寺院」，醍醐寺未來也將定期舉行「宇宙法會」，祈求宇宙的和平與安全，首次法會將在本月8日舉行。