為收容400多隻貓 搬家3次印尼貓奴蒂塔一家5口愛貓無極限 她說：這是真主的安排

。印尼巴隆貓咪之家創辦人蒂塔說，幫動物結紮是減少流浪貓狗的唯一方法。(中央社)

●為收容遭棄養、生病的流浪貓，印尼 愛貓人蒂塔搬家3次，幾年前丈夫幫她蓋了貓咪之家，一家5口與400多隻貓同住。虔誠伊斯蘭教徒的她說，照顧貓是使命，是真主對她的安排。

中央社報導，從2000年開始收養流浪貓的蒂塔（Dita Agusta）搬了3次家，才在西爪哇省茂物縣（Bogor）的巴隆區（Parung）安定下來，在2014年創辦巴隆貓咪之家（Rumah Kucing Parung）。這裡既是400多隻流浪貓的天堂，也是她的家。

巴隆貓咪之家約195坪，除了生病的貓和小貓住籠內，等待領養的貓住單獨的房間，客廳、廚房、臥室等室內空間和庭院都任由貓咪自由活動，很多貓常窩在廚房。蒂塔說，她煮飯前都要先準備好貓食，等牠們到一旁吃飯，才能使用廚房。

蒂塔說，她以前的鄰居不喜歡貓，雖然她努力維持家裡清潔，有些鄰居仍認為養貓對他們造成困擾，甚至有鄰居偷偷把她養的貓丟掉，鄰居也不願意到她家。她因此多次搬家，剛搬到巴隆創辦貓咪之家時有約30隻貓。

蒂塔從2000年開始救援流浪貓，虔誠信奉伊斯蘭教的她認為，救援流浪貓是真主阿拉給她的使命。(中央社)

由於蒂塔收容的流浪貓越來越多，先前從事貿易的先生穆罕默德（Muhammad Lutfi）幾年前辭去工作，和她一起照顧喵星人。夫妻倆全心投入，3個小孩也來幫忙。他們積極讓貓咪參加選美等比賽，家裡的一面牆上掛滿得獎獎牌。

穆罕默德說，創辦初期常有資金的煩惱，當時很少人知道這個地方，只能靠著他和太太的存款、退休金 等勉力維持，陸續因媒體報導，逐漸有了固定的捐助。看著滿牆的獎牌，穆罕默德說他覺得很自豪，因為這代表他們對貓咪的照顧無微不至。

蒂塔說，救援流浪貓是真主給她的使命，她沒辦法決定貓的命運，因為這掌握在真主手中，她會盡她最大努力。穆罕默德也說，辭掉工作來幫蒂塔救援流浪貓，他很開心，救援流浪動物能得到真主的回報。