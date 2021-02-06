我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

學生在家無網上課 老師不捨發文 網友接力聲援

綜合報導
一名泰國的教師指出，自己的學生傳訊息告知，「這是他最後一次參與課程，因為家中的網路流量已經用完」，所以明天沒有辦法繼續跟著上課，讓這名教師感到十分不捨。（取材自臉書）
一名泰國的教師指出，自己的學生傳訊息告知，「這是他最後一次參與課程，因為家中的網路流量已經用完」，所以明天沒有辦法繼續跟著上課，讓這名教師感到十分不捨。（取材自臉書）

全球新冠疫情仍持續延燒，使許多國家皆已宣布學校課程都改為「遠距教學」。然而，據一名泰國的老師指出，自己的學生傳訊息告知，「這是他最後一次參與課程，因為家中的網路流量已經用完，所以明天沒有辦法繼續跟著上課」，讓這名老師感到十分不捨。

該名泰國的老師以「Kammalat Seansano」為名的個人臉書分享，自己的學生表示，「今天是他的最後一堂課，因為家裡的網路流量已用盡，以至於明天可能無法參與線上課程」，所以想告知老師，若有出作業的話，他會請其他同學幫忙轉交。

收到此封訊息的老師則表示非常不捨，隨後便發文表示，泰國的教育部有義務及責任讓所有學生都能學習，所以希望政府能夠提供正處於遠距教學的學生無限流量的網路。而對於提供免費網路而遭濫用的問題，該名老師則認為不需擔心，因為他相信孩子們也會對自己的未來負起責任。

截自目前，這則貼文已有近7000人按讚及分享，許多網友紛紛表示，「有些SIM卡可以免費上網幾個月」、「我也曾經因為沒有網路而無法交作業，我能了解這個孩子的處境」、「其實只需要一張SIM卡，能在幾個月之內免費使用無限網路」、「這很重要，而且需要讓更多人看見」。（綜合報導）

泰國 教育部 疫情

上一則

英國50歲以上 5月前全部施打疫苗

下一則

布林肯與英法德首度討論伊朗議題 同意加強關係

延伸閱讀

緬甸軍方政變 旅泰緬人聚集怒喊釋放翁山蘇姬

緬甸軍方政變 旅泰緬人聚集怒喊釋放翁山蘇姬
泰國「甄嬛」后位未到手就又有勁敵？泰王傳又封女少將

泰國「甄嬛」后位未到手就又有勁敵？泰王傳又封女少將
泰國漁夫撿到鯨魚嘔吐物 市價高達29萬元

泰國漁夫撿到鯨魚嘔吐物 市價高達29萬元
泰國將徵入境觀光費 每人須付300泰銖「保護費」

泰國將徵入境觀光費 每人須付300泰銖「保護費」

熱門新聞

北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

2021-02-03 09:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕