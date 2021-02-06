我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

澳洲12歲美少女愛上清潔墳墓 日後想把它當工作

綜合報導
克萊曼從4歲就開始愛上清潔墳墓，希望可以把它當成未來的工作。（取材自YouTube）
克萊曼從4歲就開始愛上清潔墳墓，希望可以把它當成未來的工作。（取材自YouTube）

一般人通常都對鬼神敬而遠之，不過澳洲一名年僅12歲的女孩卻把「清潔墳墓」當興趣！近日一名澳洲女孩在當地爆紅，原因是因為她從4歲就開始愛上清潔墳墓，迄今為止若以每年計算，她已清理超過3500個墳墓，未來還打算把清潔墳墓當成「夢想工作」。

根據「每日郵報」報導，澳洲新南威爾士州（New South Wales）東北部一名名叫克萊曼（Tj Kleeman）的12歲女孩，在4歲時就愛上清洗墓碑。當時因為全家剛好搬到一個墓地旁，為了克服還小的弟弟對墓碑的恐懼，克萊曼的媽媽塔貝莎（Tabetha）就時常帶著兩個孩子到墓地散步，以幫助他們消除恐懼、放鬆心情。

報導中提到，克萊曼表示一開始搬到墓地旁時就覺得相當害怕，但後來媽媽就建議她清理墳墓，才讓她降低對墳墓的恐懼感，「現在我很喜歡清理墳墓，沒有任何字句可以說明這種感覺，但我希望可以當成是未來的工作」。

塔貝莎也說，女兒每周都要到墓地二至三次，且每次清潔都會花上一小時左右。克萊曼在清潔墓地時，會先將地上枯萎的花或落葉掃乾淨，接著再用刷子和肥皂水擦洗墓碑上的灰塵污垢，過程可說是相當仔細。

目前克萊曼已協助墓園清潔超過3500個墳墓，塔貝莎說道「如果女兒把墓園裡所有的墓碑都清乾淨了，她就會再花一年的時間重新清理，這樣來來回回已經八次了！」

日後克萊曼希望能舉辦社區志願日，召集社區志願者一起清潔墳墓，並希望獲得一台能清除墓碑上苔蘚和汙漬的發電機。

澳洲

上一則

英國50歲以上 5月前全部施打疫苗

下一則

布林肯與英法德首度討論伊朗議題 同意加強關係

延伸閱讀

籲中國對話！澳洲總理：我們不能假裝事情還是一切照舊

籲中國對話！澳洲總理：我們不能假裝事情還是一切照舊
散戶軋空熱潮 湧向白銀

散戶軋空熱潮 湧向白銀
森林迷路熬18天 澳洲男子「吃蘑菇」維生 瘦了10公斤

森林迷路熬18天 澳洲男子「吃蘑菇」維生 瘦了10公斤
澳洲要求網路巨擘為新聞內容付費 查克柏格勸阻未成

澳洲要求網路巨擘為新聞內容付費 查克柏格勸阻未成

熱門新聞

北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

2021-02-03 09:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕