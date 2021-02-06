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讓人分不清是畫還是照片 英國男子自學「神畫功」爆紅

編譯張君堯
英國德比郡有名畫家的作品吸引到世界各地的買家蜂擁而至，只因他的畫作逼真到會跟真實照片搞混。（美聯社）
英國德比郡有名畫家的作品吸引到世界各地的買家蜂擁而至，只因他的畫作逼真到會跟真實照片搞混。（美聯社）

英國德比郡（Derby）有一名畫家的作品吸引世界各地的買家蜂擁而至，只因畫作逼真到足以讓人與真實照片搞混。現年44歲的李德（Darren Reid）並未受過專業藝術訓練，繪畫功力全靠自學，他的作品精細到看起來跟照片沒兩樣，讓許多人難以相信它們是在畫布上呈現。

李德的作品很早就受到注意，2014年時，他的畫作「冬日斜陽」（Low Winter Sun）在約翰拉斯金獎（John Ruskin Prize）的600位入圍者中「脫穎而出」，成為進入決賽的23名參賽者之一，儘管最終未奪魁，但他的作品得以巡迴展出增加曝光度。

李德踏上藝術這條路的起因相當特別：他的愛犬塔布斯（Tubs）生病了，當時他需要定期給牠注射糖尿病藥物，促使他尋找興趣來打發在家的無聊時光。

現年44歲的李德並未受過專業藝術訓練，全靠自學，他的作品精細到看起來跟照片沒兩樣...
現年44歲的李德並未受過專業藝術訓練，全靠自學，他的作品精細到看起來跟照片沒兩樣，讓許多人難以相信是在畫布上呈現。（美聯社）

李德透露自己以前念書時對藝術相當在行，但15歲畢業時並未將其納入未來計畫，過去幾年自己也從未渴望過繪畫，更不認為自己能繼續20年前的藝術創作。不過塔布斯的病，促使缺乏社交生活的李德重拾畫筆，雖然愛犬如今已經離世，但李德對牠深表謝意，並「嘗試將牠納入畫作中」。

最初，李德的畫在杜菲爾德美術館（Duffield Art Gallery）展出，十個月內，他的前五幅畫作便以1200英鎊至1800英鎊（約1640至2460美元）的價格售出。他通常以地方風景作為主題，雖然看似平凡，但透過一筆一畫仔細描繪以及精確的光影呈現，創造出栩栩如生的「照片畫」。

此外，社群媒體也讓李德更出名，光是在Instagram上他就有超過十萬名粉絲，如今李德的畫作一完成就立刻售出，來自瑞士、開曼群島、西班牙和美國的買家紛紛搶購。

儘管取得巨大成功，但李德仍腳踏實地地，受到讚揚時他的謙遜也令人難以置信，他強調「我還想進步，我要向自己提出新的挑戰，最重要的是，我真的很喜歡繪畫」。

目前李德只將繪畫當做兼職，一周通常只畫三到四天，儘管還沒準備要放棄本業，但李德也透露自己最終還是想成為一名「全職畫家」。

社群媒體 美國 糖尿病

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