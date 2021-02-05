我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

手也太巧！他自製「表情符號巧克力」 網友瘋求廠商快出

綜合報導
一位日本網友突發奇想，將表情符號與巧克力糖球做結合，引起許多網友關注。（取材自推特）
一位日本網友突發奇想，將表情符號與巧克力糖球做結合，引起許多網友關注。（取材自推特）

現在社交媒體發達，臉書Messenger、Instagram等通訊軟體，成為現代人傳遞訊息的主要途徑。而在傳訊時，很多人都會使用「表情符號」穿插，讓對話變得更加生動。最近就有日本網友，以這些表情符號的造型製作點心，獲得網友的好評。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「まんなたぬき」最近在網路上，分享她做的「表情符號巧克力球」。從他分享的照片，可以看到一顆顆色彩繽紛的巧克力糖，分別被畫成了笑臉、哭哭臉、生氣臉、愛心臉等等常用的表情符號，還原度相當高。

まんなたぬき表示，有次他買太多巧克力球，突然發覺這些點心，和平常手機傳訊息時的巧克力球頗為神似，因此開始嘗試在上面畫出眼睛嘴巴。沒想到結合了「誰都吃過的彩色巧克力球」與「誰都看過的表情符號」兩者的照片PO出後，意外引起許多網友的回響。

網友們紛紛表示「完全沒想到能這樣玩，太厲害了」、「超可愛的」、「廠商也來參考一下一定大賣」、「最近很流行的哭哭臉跟我很喜歡的愛心臉都有耶」、「要我在這些巧克力球上畫一定會弄得粉碎」、「感覺吃掉了反而可惜啊」、「好像有幾個很可怕的混在裡面」。

一位日本網友突發奇想，將表情符號與巧克力糖球做結合，引起許多網友關注。（取材自推...
一位日本網友突發奇想，將表情符號與巧克力糖球做結合，引起許多網友關注。（取材自推特）

日本 手機 臉書

上一則

疫苗接種速度 全球生活恢復正常「需要7年」

下一則

地質學家剖開火山岩 竟現芝麻街「餅乾怪獸」笑呵呵

延伸閱讀

Instagram新功能讓「小帳」無所遁形！關閉設定藏在這

Instagram新功能讓「小帳」無所遁形！關閉設定藏在這
兩大猛男破冰？馮迪索曬照…背景是巨石強森

兩大猛男破冰？馮迪索曬照…背景是巨石強森
衣櫃換季 手表別忘換新衣 OMEGA推表帶「上網搭配」

衣櫃換季 手表別忘換新衣 OMEGA推表帶「上網搭配」
「姐姐2」造型被批廉價 周筆暢穿百萬禮服、張馨予套運動服

「姐姐2」造型被批廉價 周筆暢穿百萬禮服、張馨予套運動服

熱門新聞

英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

2021-02-03 09:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情