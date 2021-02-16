加國中餐廳誠實菜單 竟標「這道我自己不吃！」

老闆在沙茶牛肉下方坦言：「我還沒機會品嚐這道新菜色，但客人都很愛！看來我該多花時間在我們店裡用餐...」。（取材自推特）

許多餐廳會自誇「口味第一」、「招牌料理」吸引顧客點菜。然而加拿大 蒙特婁一家中華料理餐廳「戴阿姨（Aunt Dai）」逆向操作，菜單上每道菜標註老闆真實評價，好比：「這道菜吃起來有咖哩味，不過別期望會『非常』好吃，但是這個選擇很安全而且吃了會很開心」，反而贏得客人青睞。

蒙特婁女子布萊兒（Kim Belair） 日前在推特（Twitter）分享自己最愛當地的戴阿姨，直言老闆非常誠實的菜單，「是這家餐廳最大賣點！」至今超過7萬人按讚。

戴阿姨老闆介紹孜然牛肉是這麼寫道：「有一點辣但很好吃，我們之前會用竹籤串牛肉，但有幾個客人以為竹籤也是食物的一部分刮傷了嘴唇（他們一定看過介紹奇怪中華料理的節目），所以我們現在不用竹籤改用洋蔥拌炒（洋蔥是可以吃的），大力推薦！」老闆提到木須炒肉則說是他回中國 必點菜色，但坦言「店裡的版本沒這麼棒，不過也很好吃，只是跟我記憶中的味道不同！」

老闆提到橙汁牛肉表示：「比我們另一道左宗棠雞遜色些，你自己決定要不要點」。老闆在沙茶牛肉下方坦言：「我還沒機會品嘗這道新菜色，但客人都很愛！看來我該多花時間在我們店裡用餐……」至於紅燒豬肉粉條則是「非常好吃下飯的料理，但只適合接受油膩菜色及不在乎體重的人，這也是我節制不吃的原因。」

老闆接受美國 媒體《今日美國》（USA TODAY）訪問指出，他在意識到西方客人無法理解中菜食材，或被菜的辣度嚇到後開始寫下說明：「之前客人吃到很油很辣或有骨頭的菜色就不想碰了，我後來發現背後的原因才開始寫評論。」最初菜單上只有幾道菜有詳細說明，後來因為大獲好評，老闆決定寫下完整的菜單說明。

老闆透露他們只想誠實對待自己及顧客：「不希望顧客滿懷期待來吃卻落空，我們不是最好的餐廳，但我們每天都會盡力滿足顧客並且不會誇大其辭。」