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樹下挖出6公分小金人 疑是英王皇冠裝飾…價值278萬

綜合報導
凱文在英國北安普頓郡一棵大樹下用金屬探測器找到小金人，意外發現它是英王亨利八世皇冠上的裝飾品。（取材自太陽報）
凱文在英國北安普頓郡一棵大樹下用金屬探測器找到小金人，意外發現它是英王亨利八世皇冠上的裝飾品。（取材自太陽報）

49歲的凱文（Kevin Duckett）在英國北安普頓郡一塊田地用金屬探測儀器尋寶，卻意外挖出一個約6公分高的小金人，經過鑑定後發現這個純金小雕像極有可能是亨利八世皇冠上的裝飾，而該皇冠已遺失400年，經估價後這個小金人價值可達200萬英鎊（約278萬美元），而小金人目前也放在大英博物館裡研究，若證實為真品，凱文必須將其出售給博物館。

根據「太陽報」報導，凱文平日休閒嗜好就是尋寶，當時他拿著金屬探測器在田園附近的大樹下探測，找了20分鐘，探測器突然發出信號，凱文原本以為只是被壓扁的鋁盤或牛奶罐頭上的金屬蓋子，但仔細取出端詳後，才發現是一座高2.5英吋（6.3公分）、寬1英吋（2.5公分）的純金小雕像，他說「我抹掉雕像上的土壤，驚訝地坐了下來，腎上腺素開始激增，興奮感從身體湧出」。

凱文在小金人底部發現有「SH」字樣，他研究後發現這可能是英王亨利八世皇冠上的裝飾，由於亨利八世在位36年間曾多次變換皇冠上的裝飾，他將基督的雕像裝飾改成三位英王，分別是聖埃德蒙、懺悔者愛德華、亨利六世，而他手中的小金人正式亨利六世的雕像。

凱文表示，自己曾在YouTube上看過複製品，甚至跑去博物館調查，發現小金人跟官方複製品長得極為相似，而目前凱文已將小金人交給大英博物館調查，若是真品，價格將可達200萬英鎊，凱文也將須出售給博物館，皇家宮殿首席策展人露西（Lucy Worsley）則表示，在地下沉睡數百年的小金人能再次被發現是好消息，光是想像它的真實歷史就十分令人著迷了。

小金人 博物館 皇家

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