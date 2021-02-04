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總覺房子陰森 裝修時竟從牆中挖出「神秘金庫」

聯合新聞網
英國一名男子埃利斯(Rupert Ellis）在幾年前於康沃爾（Cornwall）買下這間房子，直到近期在重新裝修家裡時，卻意外在牆壁裡發現一個神祕保險庫。 （取材自BPM Media）
英國一名男子埃利斯(Rupert Ellis）在幾年前於康沃爾（Cornwall）買下這間房子，直到近期在重新裝修家裡時，卻意外在牆壁裡發現一個神祕保險庫。 （取材自BPM Media）

「我常常覺得不是我選擇房子，而是這棟房子選擇了我。」英國有一名男子埃利斯（Rupert Ellis）在幾年前於康沃爾（Cornwall）買下這間房子，直到近期在重新裝修家裡時，意外在牆壁裡發現一個神祕保險庫。

據英國「太陽報」、「都市報」報導指出，埃利斯早在幾年前就買下這棟老宅，但總覺得這房子會散發陰森氣息，再加上某天與鄰居聊天時得知，這間房子據傳藏有金庫和礦產地圖，沒想到近日裝修時真的發現房內藏有神秘的保險庫。

對此，埃利斯說明，在裝修時約花了一周的時間，不斷敲打屋內的牆壁，最終竟在一張海報的牆壁後面找到保險庫。他也補充，那張海報貼在那邊已有一年半的時間了，且海報上面還寫著「你在想的事情和我們想得一樣嗎？」的字樣。

起初，埃利斯先在該牆上鑽了四個小洞，並在其中一個小洞發現東西，隨後就直接將牆打破。他也說明，打破牆後真的有一個類似金庫的門，且門上還有一個徽章寫著「T Withers and Sons」，令他不禁覺得「這一切真的太奇怪了」，且海報就剛好貼在這金庫門的位置。

事實上，據報導指出這間房子在1800年代由巴塞特（Basset）家族建造，隨後成為特希迪礦業公司（Tehidy Minerals Company）的前公司所在地。其功能主要是用來裝採礦計畫、工人工資與礦石等物品。

打破牆後真的有一個類似金庫的門，且門上還有一個徽章寫著「T Withers an...
打破牆後真的有一個類似金庫的門，且門上還有一個徽章寫著「T Withers and Sons」。 （取材自BPM Media）

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