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50蜘蛛入侵閨房！換方向一看…共數百隻

編譯周辰陽
澳洲雪梨一位居民日前進到女兒的房間，發現數百隻年幼的獵人蛛就在窗角與附近牆上爬來爬去。雖然景象十分驚悚，母女倆最後仍決定不多加干涉，就讓獵人蛛們自行離開。（路透）
澳洲雪梨一位居民日前進到女兒的房間，發現數百隻年幼的獵人蛛就在窗角與附近牆上爬來爬去。雖然景象十分驚悚，母女倆最後仍決定不多加干涉，就讓獵人蛛們自行離開。（路透）

澳洲雪梨一位居民日前進到女兒的房間，發現數百隻年幼的獵人蛛（Huntsman spider）就在牆上爬來爬去。雖然景象十分驚悚，母女倆最後還是決定不多加干涉，讓蜘蛛們自行回到大自然。

9News報導，當事人唐羅斯（Claudia Domrose）的女兒日前發現臥室窗上有一群小蜘蛛，趕緊請她進去看看。唐羅斯把窗簾拉開後，發現約50至60隻年幼獵人蛛，本來想說情況還好，但女兒立刻要她朝另外一邊看過去，才發現還有更大一群小蜘蛛聚集在窗邊的牆角。

從唐羅斯上傳臉書影像可見，密密麻麻的小小獵人蛛在牆角與牆上爬來爬去，當她的食指指過去時，還把牠們嚇到避開，讓她驚嘆「好可愛啊」，更一度開玩笑地問女兒道，「要不要現在搬家？該把房子燒了嗎？」

唐羅斯最後決定打開窗戶，讓獵人蛛們回歸大自然。她告訴9News，事後的一陣風把幾隻小蜘蛛又吹回房間的蜘蛛網上，她跟女兒趕緊拿出小玻璃瓶，將無法自行脫身的獵人蛛帶到屋外放生。等到隔天，這些小小獵人蛛就全部消失得無影無蹤。女兒一度笑稱自己不要睡在臥室裡面了，但最後也只是在床上換個方向睡覺。

唐羅斯也透露，她之前的家就是毀於火災，還需要朋友幫忙透過網路籌款渡過難關，當她在臉書看到有人起鬨要她乾脆燒屋的留言時，雖然知道網友純屬幽默，多少還是感覺有點不太自在。

臉書 澳洲

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