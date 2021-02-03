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1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

見夫與嫩妹床照 妻拿刀狂刺…他喊冤：那是妳啊！

編譯周辰陽
墨西哥索諾拉州卡加美市婦女雷奧諾拉持刀刺傷丈夫被捕。（取材自Dossier Politico）
墨西哥索諾拉州卡加美市婦女雷奧諾拉持刀刺傷丈夫被捕。（取材自Dossier Politico）

墨西哥一名婦女稍早在丈夫手機發現他與「另一名女子」的性愛舊照，隨即被妒火衝昏頭，不由分說地持刀刺傷丈夫。直到他成功奪刀與問清緣由後，才揭露整起事件從頭到尾都是烏龍一場，照片裡的「另一名女子」其實根本就是她自己。

墨國媒體Dossier Politico報導，這起事件發生在索諾拉州的卡加美市（Cajeme, Sonora）。執法人員接獲報案，前往一處民宅處理家暴事件。當他們抵達現場時，發現丈夫胡安（Juan N）已被妻子雷奧諾拉（Leonora R）持刀刺傷手臂與大腿多處。

報導指雷奧諾拉在胡安的手機發現多張露骨性愛舊照，以為丈夫與「第三者」出軌，頓時暴跳如雷，也不給胡安解釋的機會，就一邊對著他咆哮、一邊拿刀一次又一次刺向胡安。

警方指胡安最後把刀奪下，又弄清楚雷奧諾拉到底在說什麼後，才發現根本誤會一場，照片裡的男女主角就是他們夫妻倆。拍攝時間是多年前，兩人那時還是男女朋友。雷奧諾拉明顯忘記自己年輕會化妝又身材苗條的模樣，才沒有發現自己是影中人。

胡安告訴警察，他向妻子解釋，他最近找回一封舊電郵，從中發現這些老照片，決定存進手機裡面。儘管雷奧諾拉很快就知道她自己就是照片裡的女人，仍立刻被警方帶走羈押，等候州檢起訴。

手機 警察 家暴

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