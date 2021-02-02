印度農民抗議農業改革政策 衝「紅堡」惹眾怒

印度農民抗爭攻陷紅堡，紅堡建於17世紀，為蒙兀兒王朝時期建立的宮殿。(Getty Images)

「您的農民進攻了世界奇觀……」印度 農民為抗議總理莫迪的農業改革法案，自去年11月起持續上街到首都德里抗議，衝突在1月26日來到最高峰，讓當天同時正歡慶共和國紀念日的莫迪倍感難堪。印度政府擔心局面失控不願批准農民的「拖拉機示威」，但最後警方卻批准限定在郊區範圍的示威遊行，但殊不知就在國慶遊行結束後，成千上萬的農民開著拖拉機、騎著馬迅速衝破警察在德里設下路障和防線；措手不及的警方以催淚彈和警棍驅逐農民，卻無法阻止勢不可擋的農民直逼德里，部分農民更事先預謀，開著超過5000台拖拉機直接衝進世界文化遺產建築物、同時也是印度重要的世界奇觀與權力地標——紅堡（Red Fort）。

政府安排暴力分子滲透？

衝進紅堡的消息一傳開，引起印度內部極大爭議，甚至造成農民運動裡的撕裂——網友和部分農民示威者認為衝進紅堡太超過、連一開始支持農民的政客也迅速譴責此「暴行」，還有農民示威者迅速切割，認為這一定是政府安排的暴力分子滲透進原本和平的示威裡，藉此污名化農民抗爭運動。因此，這進一步延伸的問題是：為何農民「有意圖」地衝進紅堡？而衝進紅堡為何不能被絕大多數的印度民眾所接受？

紅堡建於17世紀，為蒙兀兒王朝（Mughal Emperor）時期建立的宮殿。當時的國王沙賈汗（Shah Jahan）從其帝國的首都阿格拉（Agra）遷都至沙賈哈納巴德（Shahjahanabad）（也就是現在的舊德里），耗時10年時間打造紅堡，其名取自於其紅色的建築主體。

獨立紀念日在紅堡慶祝

長達兩個世紀，紅堡一直是蒙兀兒王朝的坐標中心，直到最後落入英國 殖民手中。也因此，承載著幾百年歷史記憶的紅堡，其建築特徵融合了波斯、印度文化，反映蒙兀兒王朝不同階段的歷史發展，同時也見證英國的統治。紅堡不僅僅是重要地標，後來更成為印度的政治權力象徵，印度在1947年獨立後的第一次慶祝活動便是在紅堡舉行。自此之後，印度每一年的獨立紀念日都會選擇在此慶祝，總理會在城牆上發表演講，並且舉行升旗儀式。

「過去六個月持續示威，但政府根本不鳥我們。歷史上我們的祖先就曾多次衝進紅堡，這是要向政府傳達：我們也可以再衝一次！如果不能滿足我們的訴求，我們還可以搞更多！」其中一位衝上紅堡城牆、來自旁遮普邦（Punjab）的農民示威者Diljender Singh，在紅堡城牆上升起黃色的錫克旗幟。

印度農民抗爭攻陷紅堡。(歐新社)

對於連月來駐紮營地不斷抗爭的農民來說，突破紅堡的主要入口「拉合爾門」（Lahore Gate）並且直攻城牆，是一個可以迅速吸引外界關注、逼迫政府正視的手段。除此之外，包圍紅堡也和地理位置有關，那就是此地點距離旁遮普邦（農民抗爭運動裡，農民多來自旁遮普邦）十分靠近。

若朝著紅堡拉合爾門方向一直前進，將可以直達位於印度北部、傳統上的農業之邦——旁遮普邦——此地區是錫克農民的故鄉大本營，主要種植小麥維生。也因此，莫迪政府去年9月在未和農民充分討論，且強勢通過一系列農業改革法案之後，旁遮普邦的錫克教徒們變成此次農民抗議裡最前線、最核心，且馬上意識到「不對勁」的示威族群。

這和1970年代印度推動的綠色革命有關，當時印度政府除從外國引進小麥種子，也引入化學肥料、拖拉機、灌溉等技術作為種植用途，最終實現糧食自給自足，旁遮普邦也因此成為重要糧倉，成了此後團結錫克農民的重要關鍵。事實上，錫克教農民力量之大不僅僅凝聚印度農民上街，更獲得海外錫克教社群的廣泛支持，包括英國、美國、加拿大 、澳洲都有零星示威，表示「與印度農民同在」。甚至，加拿大總理杜魯多也曾表明「印度農民有權抗議」，結果引起印度政府不滿，向加拿大駐德里大使抗議「不要干預他國內政」。

擔心改革法案衝擊生計

回到此次衝突事件，當初農民憤怒走上街頭，正是因為擔心農業改革法案會衝擊原先的最低收購價格制度，讓政府和大企業有機會在未來聯手打壓農產品價格，讓農民們淪為要看大企業臉色的奴隸。

抗爭農民攻陷紅堡。(路透)

儘管莫迪在1月中旬稍微釋出善意，表示將暫緩此法案一年半的時間，但農民們依然不願埋單。原本認為應該要以「和平」方式進行的示威，在1月26日達到最激烈——衝進紅堡、多名示威者和警察受傷、一名農民死亡——之際，加上真真假假的消息不斷傳出：爬上城牆的錫克農民是否拔掉紅堡上的印度國旗？這可是污辱國旗大罪（後來被證實是假新聞），這也進一步撕裂農民抗議運動以及印度社會。

「如果我們現在不抗議，我們的孩子在未來就會餓死！」一名50歲的錫克農民表示，他從旁遮普邦步行35公里就是為了參與示威，「除非撤回法案，否則我們不會回去的！」