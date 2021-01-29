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研究指海洋暖化已持續1.2萬年 而非先前所估的6000年

編譯中心／綜合28日電
研究顯示，地球上的海洋自過去1萬2000年來持續暖化。(Getty Images)
研究顯示，地球上的海洋自過去1萬2000年來持續暖化。(Getty Images)

根據研究，地球上的海洋自過去1萬2000年來持續暖化。研究作者指出，這項結果表明人類對氣候的影響深遠。

過往研究估計海洋溫度的結論得出，海洋在6000年前左右達到溫度高峰，之後逐漸變冷。然而這與全球氣溫紀錄相矛盾，紀錄顯示暖化趨勢不變，且隨工業革命的到來而加速。

中央社引述媒體報導，美國與中國的研究人員重新評估海洋溫度模型，發現這些模型通常指的是季節性溫度變異，而非年平均值。

研究團隊就季節性差異進行調整後發現，事實上過去1萬2000年來，海溫上升趨勢大致與全球氣溫一致。

研究主要作者波娃（Samantha Bova）任職於羅格斯大學海洋與海岸科學系（Rutgers Department of Marine and Coastal Sciences），她表示研究結果進一步凸顯，溫室氣體含量增加如何在全新世（Holocene）促成海平面上升及全球增溫。

她說，「近期研究顯示全球溫度下降，大氣溫室氣體濃度在全新世晚期則持續上升，這兩者之間的落差引起懷疑論者質疑，認為溫室氣體在氣候變遷中扮演的角色，在全新世、可能連未來都有所改變。」

根據研究團隊的計算，年平均海洋溫度在1萬2000年前至6500年前穩定上升，原因與冰層倒退有關。

不過，大約從6000年前起，海溫隨著氣溫上升、大氣中溫室氣體含量增加而變動。

波娃表示，這份刊登在「自然」（Nature）期刊的研究，「消除了任何對『二氧化碳在全球暖化中占關鍵角色』的懷疑聲浪」。

暖化 美國 氣候變遷

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