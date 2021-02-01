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封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

聯合新聞網
英國男子格列佛在封城期間靠賣生活用品致富。(取材自dailyrecord.co.uk)
英國男子格列佛在封城期間靠賣生活用品致富。(取材自dailyrecord.co.uk)

英國廣播公司BBC報導，當地20歲男子格列佛（Ben Gulliver）在封城期間販賣人們急用商品，一天最多賺1萬2000英鎊（約1萬6650美元）。

原本擔任美髮沙龍店經理的格列佛，放無薪假時認為是「發展副業」的最佳時機，於是他瀏覽YouTube影片尋找創業靈感，最後決定販售人們最迫切需要、但封城時難以取得的商品，好比潔牙設備、健身器材，DIY小物等。

格列佛自曝從小就想當老闆，「求學階段會花15便士買棒棒糖，再以1英鎊賣給同學。」

格列佛說自己總是很積極詢問關於做生意的問題，甚至16歲就去日本出差：「當時很想家，但那次瘋狂的經驗讓我學到很多，最大收穫是要建立人脈。」

格列佛售出數千件潔牙商品後，將整個業務以6位數賣給美國投資者，目前他已辭了原本的工作，全力發展健身器材以及其他產品的網路銷售業務，甚至已有「穩定的收入」能僱用朋友幫他做客戶服務。

格列佛想幫助年輕人創業並提供他們建議，認為他們只欠一個前進的推力：「只要有筆電、電話跟網路就能創業。」格列佛並鼓勵想創業的人別放棄自己熱情之所在，因為「人生可能在一夜間就徹底改變。」

英國男子格列佛在封城期間靠賣生活用品致富。(取材自dailyrecord.co....
英國男子格列佛在封城期間靠賣生活用品致富。(取材自dailyrecord.co.uk)

健身 封城 美國

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