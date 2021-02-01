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森林迷路熬18天 澳洲男子「吃蘑菇」維生 瘦了10公斤

編譯張君堯
澳洲一名男子本月初與愛犬為抄捷徑，進入森林後意外迷路、一待就是18天，期間僅靠大壩水源、蘑菇維生，不過就在警方宣布暫緩空中與地面搜索後，他竟奇蹟般獲救。(歐新社)
澳洲一名男子本月初與愛犬為抄捷徑，進入森林後意外迷路、一待就是18天，期間僅靠大壩水源、蘑菇維生，不過就在警方宣布暫緩空中與地面搜索後，他竟奇蹟般獲救。(歐新社)

澳洲一名男子本月初與愛犬為抄捷徑、進入森林後意外迷路，這一待就是18天，期間僅靠大壩水源、野生蘑菇維生，就在警方宣布暫緩空中與地面搜索後，他竟奇蹟般獲救。

現年58歲的韋柏（Robert Weber）1月6日帶著愛犬，開車從基爾基文飯店（Kilkivan Hotel）出發、一邊尋找回到位於納蘭巴（Narangba）家中的捷徑，不料因路況不熟誤闖森林深處，汽車還陷入泥濘無法動彈，原本想待在車上等待救援，三天後卻發現飲用水不夠，只好徒步找水源也因此迷了路。

韋柏透露，迷路期間自己一直沿著大壩行動，並靠著喝大壩的水、吃野生蘑菇維生，累了直接躺在地上睡覺，就這樣熬過整整18天。同一時間，昆士蘭警方也展開空中與地面的緊密搜索，未有斬獲下只能宣布行動暫緩。

幸好24日上午，當地議員佩雷特（Tony Perrett）夫婦意外在大壩附近發現韋柏身影，此處距離車子尋獲地點3公里，佩雷特發現韋柏時，他正坐在一棵樹下揮著手，佩雷特指出「過去一周我們經過大壩無數次，看見他在那裡的感覺真的超乎尋常」。

獲救後，韋柏表示是孩子給他「活下去的希望」，他始終堅信自己離鬼門關還很遠，還開玩笑表示這18天瘦了10公斤，就像經歷「穩定的減肥計畫」，不過這次的教訓也讓韋柏再也不敢冒險抄捷徑。

昆士蘭警方指出，韋柏身體狀況目前無大礙、已送醫休養，但尚未尋獲其愛犬。

當地議員佩雷特（圖左）意外在大壩附近發現韋柏身影，才讓他得以獲救。(Michel...
當地議員佩雷特（圖左）意外在大壩附近發現韋柏身影，才讓他得以獲救。(Michelle Perrett)

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