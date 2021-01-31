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英男挑戰吃南韓辣雞泡麵 牙麻痺、臉腫脹、耳失聰

聯合新聞網
一名英國男子在亞馬遜上買了兩倍香辣雞肉口味的辣雞泡麵，沒想到才吃第一口牙齒就開始發麻，耳朵還一度聽不到聲音。（圖擷自The London）
一名英國男子在亞馬遜上買了兩倍香辣雞肉口味的辣雞泡麵，沒想到才吃第一口牙齒就開始發麻，耳朵還一度聽不到聲音。（圖擷自The London）

南韓「火辣雞麵」一直都是喜歡吃辣的人指定挑戰的商品，部分的人能夠忍受地獄般辣感，但還是有些人沒辦法通過挑戰，甚至傷害了自己的身體。日前就有一名英國男子在亞馬遜（Amazon）上買了2倍香辣雞肉口味的南韓辣雞泡麵，沒想到才吃第一口牙齒就開始發麻、手指發熱，耳朵一度聽不到聲音。

根據男子在《 My London 》中撰寫的文章表示，他來自一個模里西斯的家庭，早期他們就習慣吃辛辣食物來通過傳統儀式，家中的冰箱更裝有至少10多樣種類的辣椒、辣粉末、辣調味料等，嘗試各式香辣泡麵也是他的最愛。

近日他剛好看到美國著名大胃王麥特（Matt Stonie）在YouTube影片中吃下15包南韓辣雞泡麵，這讓他也想親自嘗試，於是他就在網路上買了2倍香辣雞肉口味的泡麵。剛吃第一口時他還感覺不到辣，並覺得味道很濃、很好吃，但過了一下子他便開始感到地獄般的刺痛感，牙齒發麻、喉嚨收縮，他說道「雖然我在泡麵裡有加一些雞蛋，使味道均勻，但還是沒辦法減輕我嘴裡的辣感」。

由於男子不想輕易放棄挑戰，所以他還是一口接著一口，但吃了半碗後他開始感到身體麻痺，尤其是手指和臉都在不停的發熱、紅腫，他還用手不斷搧風。到了隔天，只要摸到左耳就會感到劇烈疼痛，到了晚上他的聽力還一度受損，整個週末左耳都聽不到聲音。

所幸過了三天後，疼痛和耳聾逐漸消退，最後他也提到，經過這次的挑戰他明白了自己吃辣的極限，雖然泡麵吃起來還是很美味，但是他也勸告想嘗試的人後果自負。

南韓 美國 亞馬遜

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