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「戰鬥民族」好強！俄童攝氏零下25℃冰桶挑戰

編譯張君堯
醫生證實此訓練能讓孩子健康地度過流感季節，據統計數據顯示，淋濕組中有95％的孩子保持健康，其餘則只有75％。（取材自The Siberian Times）
醫生證實此訓練能讓孩子健康地度過流感季節，據統計數據顯示，淋濕組中有95％的孩子保持健康，其餘則只有75％。（取材自The Siberian Times）

俄羅斯西伯利亞的幼稚園有項「傳統」，作為課程的一部分、學童們必須在酷寒中脫到只剩內褲，並將冰水潑灑在身上，據稱除了能保持健康、預防疾病外，還可以學會如何「深呼吸」、提升學習效果。

位於西伯利亞克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）的317號州立幼稚園，只要當天氣溫不低於「攝氏零下25度」，學童們就必須在熱桑拿後穿著內褲、前往室外酷寒中進行「冷水淋浴」，人們認為如此一來能保持健康並預防感染疾病。

來源：ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК YouTube 頻道

現年45歲、身兼幼稚園老師和游泳教練的卡波可（Oksana Kabotko）表示，大多數父母都同意進行這種「冷水淋浴」，除了強健身體以外還能降低學年間請假的頻率。

同時，冷水淋浴還能教導學童如何在酷寒中「深呼吸」，卡波可補充說道「我們不強迫任何人這麼做」，不過若是每天早上都這樣做仍需「強大的意志力」，而經過淋浴的孩子確實更加懂事、和諧和樂觀，也更容易管理。

另一位贊成讓學童進行「酷寒訓練」的老師丹尼爾佐娃（Lyubov Daniltsova）表示，醫生證實此訓練能讓孩子健康度過流感季節。據統計數據顯示，淋濕組中有95％的孩子保持健康，其餘則只有75％，丹尼爾佐娃認為「事實難以辯駁」，冰水淋浴似乎真的能為學童帶來正面成效。

俄羅斯西伯利亞當地幼稚園有項傳統，學童們必須在酷寒中脫到只剩內褲，並將一冰水潑灑...
俄羅斯西伯利亞當地幼稚園有項傳統，學童們必須在酷寒中脫到只剩內褲，並將一冰水潑灑在身上，除了能保持健康、預防疾病外，還可以學習如何「深呼吸」並提升學習效果。（取材自The Siberian Times）

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