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照片有洋蔥！他拍下女兒四季參拜 網友：看到時光流逝…

聯合新聞網
一位日本網友最初在秋天紅葉中，拍下女兒在廟堂中參拜的照片，進而有了想拍出女兒在四季不同背景下參拜的照片想法。(取材自推特)
一位日本網友最初在秋天紅葉中，拍下女兒在廟堂中參拜的照片，進而有了想拍出女兒在四季不同背景下參拜的照片想法。(取材自推特)

孩子們一步步成長，從小到大的過程，是為人父母最珍惜的寶物之一，不少父母也會藉由攝影，拍下這些難能可貴的回憶。最近日本就有一位網友，花了好幾年分別在不同時節拍下了女兒姿態，引起網友討論。

根據日本媒體「withnews8」報導，推特上一位網友分享了他在2016年11月時，拍下女兒在奈良的長谷寺合掌參拜的模樣。當時正值秋天，背景被繽紛的紅葉渲染著。

隔年5月，父女再度造訪同間寺院，他又拍下了女兒參拜的樣子，此時的背景已經換成了夏意盎然的綠葉，而且這半年間，女兒從幼稚園升為小學生，也讓父親驚覺她的成長，於是決定要繼續以四季為題，拍下女兒一步步長大的過程。

終於，在2019年4月和2021年1月，該網友在同一地點補足了女兒在春天櫻花、冬天雪季下參拜的兩張照片。過程歷時五年，女兒也從幼稚園的小女孩，變成小學四年級的小少女年紀，在背景四季襯托之下，更讓他確實感受到了女兒成長的點滴。

分享照片之後，網友們紛紛表示「讓人感慨很深的四張照片啊」、「從照片中感覺到了四季之美，感受到了女兒成長的樣子」、「感動滿點的系列照」、「讓人看到季節移轉、時光流逝的四張美麗照片」。

夏季參拜的照片。(取材自推特)
夏季參拜的照片。(取材自推特)
春季參拜的照片。(取材自推特)
春季參拜的照片。(取材自推特)
冬季參拜的照片。(取材自推特)
冬季參拜的照片。(取材自推特)

日本 攝影 雪季

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