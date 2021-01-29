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待售屋變「獅樂園」 屋主開門驚見6獅躺露台

綜合報導
有獅子驚訝地看著屋內的大衛，彷彿牠們才是屋主。（取材自臉書）
有獅子驚訝地看著屋內的大衛，彷彿牠們才是屋主。（取材自臉書）

南非的野生動物不時於民眾家中出沒，近日當地有夫婦遇上驚心動魄的經歷。屋主表示替爸爸處理賣屋事宜，夫婦二人到訪待售的空屋，打開門驚見有6隻獅子竟在露台悠閒曬太陽，讓他們大嚇一跳。屋主的臉書貼文引來網友爆笑討論，笑稱「買屋附送大貓」。

香港01報導，來自南非的大衛（David De Beer）近日在臉書上傳相片與影片，表示本來與妻子瑪莉絲卡（Mariska）前往利德伍德莊園，替爸爸處理待售的空屋。不料他們一打開門，即看見6隻獅子已經搶先入住，慵懶地躺在露台曬太陽，場面誇張又嚇人。

片中可見，5隻獅子懶洋洋的趴在露台曬太陽，又有一隻走來走去，牠們聽到大衛關門的聲音隨即嚇至彈起來，呆呆的看著門口，但很快放下戒心，各自漫步，空屋彷彿已變成獅子們的家。

大衛解釋，其實當時在前門已看到不停晃動的尾巴，知道有動物在附近，於是小心翼翼地開門，他續指已習慣有動物在家附近出沒，不過還是要小心保持距離，「獅子躺在露台的情況並不常見，牠們還是有可能會衝破玻璃」。

不少網友留言笑稱屋子是獅子的樂園，「這就是我在找的屋，裡面有比狗還厲害的看門貓」、「在這裡住一定不用擔心竊盜案」、「買屋居然附送大貓」。

大衛一打開門，即意外發現發現6隻獅子成不速之客搶先入住。（取材自臉書）
大衛一打開門，即意外發現發現6隻獅子成不速之客搶先入住。（取材自臉書）
聽到大衛關門後嚇得彈起來。（取材自臉書）
聽到大衛關門後嚇得彈起來。（取材自臉書）
獅子們發現大衛打開門時即望著門口。（取材自臉書）
獅子們發現大衛打開門時即望著門口。（取材自臉書）

臉書 南非 香港

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