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義大利出現巨大鯨屍 再掀「聖人與海怪」傳說

轉載自聯合新聞網轉角國際
重量級鯨屍，嚴重地癱瘓了漁村的海上交通進出。(歐新社)
重量級鯨屍，嚴重地癱瘓了漁村的海上交通進出。(歐新社)

「利維坦？是你嗎...利維坦？」義大利南方臨近大城拿坡里的濱海觀光古鎮蘇連多（Sorrento）——過去幾日陷入了一起奇妙神祕的「鯨奇」事件，一頭粗估24公尺長、理論上不該出現在義大利沿海的長鬚鯨，竟然憑空出現、死在了寧靜的古鎮漁港裡。

由於這頭母鯨體型驚人，是義大利、甚至是整個地中海已知紀錄中，體型最大鯨魚遺體；再加上守護蘇連多的天主教聖人，就是以「擊退鯨魚海怪」奇蹟聞名的「蘇連多的聖安東尼諾」，因此在破紀錄鯨屍與民間傳說的巧合的交互重疊下，這頭巨大而神祕的死去鯨魚也成為義大利全國不可思議的奇妙物語。

「鯨」人 地中海最大鯨魚遺體

這頭不明原因死亡的巨大長鬚鯨，被蘇連多鎮民發現的過程也是曲折離奇：一開始，鎮民是上個星期發現一頭小幼鯨在漁港內徘徊，並不斷以頭部觸撞浮動碼頭。這樣罕見的近距離接觸，也讓全鎮上下備感驚喜，小鯨魚的影片甚至成為義大利抖音的發燒話題。但小鯨魚的反常動作，也讓地方耆老與政府單位極為擔心，一方面小鯨魚迷路、或是纏上漁網擱淺；二方面則害怕村裡的漁船來來去去，如果不小心撞上了小鯨魚，對彼此都是安全風險。

於是為了確認小鯨魚的狀況，並引導牠出海，蘇連多政府也在1月17日找來了專業潛水員下海，沒想到眾人一進到水底，就發現海面下潛沉的龐然大物——一頭死去的巨大母鯨——詭異的是，引著潛水夫找到死鯨後，港邊徘徊多日的小鯨魚就這樣消失在大海之中，只留下全城問號的驚訝蘇連多鎮民不知如何是好。

一頭粗估24公尺長、理論上不該出現在義大利沿海的長鬚鯨，憑空出現、死在了寧靜的古...
一頭粗估24公尺長、理論上不該出現在義大利沿海的長鬚鯨，憑空出現、死在了寧靜的古鎮漁港裡。(Getty Images)

「鯨」奇 陳屍地並非活動範圍

蘇連多的巨鯨屍體，很快地就成為義大利全國討論的新聞話題，因為這頭長約24米的重量級鯨屍，嚴重地癱瘓了漁村的海上交通進出，但破義大利紀錄、甚至破全地中海紀錄的誇張尺寸，卻又無法在這觀光古鎮小漁村中「打撈處理」。各方專家與鎮民因此極為頭痛，直到幾天之後，巨鯨因為體內腐敗、屍體開始膨脹，而猶如河豚一般地浮出水面，義大利政府這才協調海軍、海巡署、農漁部與各方專家聯合行動，派出引水人拖船把巨鯨的屍體「一路拖行」到鄰近商業大港拿波里港，再由專業的碼頭船塢處理上岸。

「鯨」呼 聯想到過去修士除怪

根據義大利《共和國報》的說法，這群長鬚鯨最多只會出現到西班牙東岸外海、瓦倫西亞以東的巴利阿里群島，極少繼續朝地中海內部東進、更幾乎不會出現在義大利海域。

「是傳說奇蹟的重新降臨嗎？」除此之外，神祕巨鯨的浮出水面，也讓義大利虔誠的天主教社群一片沸騰，因為事發地點蘇連多古鎮，過往就以傳說故事「聖安東尼諾與海怪鯨魚」而聞名全國，是義大利南方廣為人知的奇妙故事。

聖安多尼諾（Sant'Antonino di Sorrento）是守護蘇連多與拿坡里海域的天主教聖人，據傳他是七世紀的義大利天主教修士，為了躲避蠻族入侵才輾轉流亡、落腳在蘇連多傳道修行。在傳說中，聖安多尼諾晚期一心隱居，並練成了強大的「驅魔實力」——但某一天，蘇連多港邊突然出現了一頭「海怪鯨魚」靠岸休息，鎮上好奇的孩子們於是調皮湊上前嬉鬧，誰知火大的海怪鯨魚卻突然張開大嘴，把其中一個小孩生吞入腹、遁返大海。

這頭母鯨的體型驚人，是義大利、甚至是整個地中海已知紀錄中，體型最大鯨魚遺體。(G...
這頭母鯨的體型驚人，是義大利、甚至是整個地中海已知紀錄中，體型最大鯨魚遺體。(Getty Images)

聽聞海怪吃人的聖安多尼諾於是連忙下山，並當場跳入海中「禱告驅魔」——奇蹟的時刻就此發生了——根據義大利民間傳說，聖安多尼諾憑藉著上帝的力量，把海怪鯨魚逼出海面、受不了而吐出了吞下的小孩。自此，聖人與海怪的鬥法故事，也就成為蘇連多的守護聖人與守護傳奇。

蘇連多人認為，聖安東尼諾葬在鎮上的聖人遺骨，就是守護小鎮免於災厄的奇蹟來源。像是幾次海難、阿拉伯海盜、摩爾人入侵等，都是聖安東尼諾的「顯靈守護」才能擊退異族大軍。不過奇蹟可能也用完的一天，據說在16世紀時，蘇連多就曾被鄂圖曼土耳其的海軍登陸洗劫，甚至把聖人手骨搶回伊斯坦堡，直到教會與耆老商人派人帶著重金前往「贖回」後，守護傳奇才又回到蘇連多重新繼續。

「鯨」喜 當地盼供奉遺骨紀念

或許是因為巨大鯨魚的故事太過巧合，事發時間又離全鎮的信仰慶典「聖安東尼諾日」剛好距離一個月，無論是傳說重現、還是穿鑿附會，都讓義大利輿論極為興奮。部分社會賢達與媒體輿論也出面喊話，希望學界在完成科學解剖後，「能不能把一部分的巨鯨骨頭分回蘇連多古鎮？大家都希望能把巨鯨海怪供在聖安多尼諾教堂裡，就當作是一種傳說的奇蹟紀念？」

守護蘇連多的天主教聖人，就是以「擊退鯨魚海怪」奇蹟聞名。(路透)
守護蘇連多的天主教聖人，就是以「擊退鯨魚海怪」奇蹟聞名。(路透)

義大利 觀光 社群

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