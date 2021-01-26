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英待售屋 前屋主竟葬花園 網友：家屬會來掃墓嗎？

聯合新聞網
出售的房子花園裡埋有前屋主遺體。(取材自MailOnline)
出售的房子花園裡埋有前屋主遺體。(取材自MailOnline)

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地房仲網Zoopla日前拋售一個配有三間臥室、大花園、停車位的獨棟房子，售價為12萬5000英鎊（約17萬3000美元）。網頁上標註「花園裡埋有前屋主遺體」，讓網友驚呼：「意思是家屬偶爾會來掃墓嗎？」

報導指出，家屬根據前屋主遺願將他葬在出生至死的家。房裡有隔音保暖的雙層玻璃窗，以及環保供暖系統好比燃氣鍋爐、太陽能板。客廳還有燃木式壁爐。

網友Mrs. O認為花園裡有遺體沒什麼大不了：「我們可能都住在地球有史以來好多人的屍體上。」網友kitty則提到雖然自己不相信世上有鬼魂，但屋主遺體葬在花園，「屋主家人會不會偶爾希望來花園看看或掃墓呢？而且英國法律規定不能毀壞墓地，如果想挖土或是進行工程感覺會受到限制。大概只適合不在乎陌生人出現在自家花園、或能放任花園雜草叢生的買主。」

網友piscesmoonchild表示：「我才不會花12萬5000英鎊買一棟埋著陌生遺體的房子，太嚇人了！」網友Kier 9笑說：「希望新屋主沒有養狗，不然搞不好遺體會被挖出來。」

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