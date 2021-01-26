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製作生殖器外型蛋糕 埃及女糕點師被捕

編譯周辰陽
埃及首都開羅一位女糕點師日前為私人派對準備杯子蛋糕，裝飾則按顧客要求做成男女生殖器的形狀，結果店家卻誤送給一群老太太們。(取材自英國太陽報)
埃及首都開羅一位女糕點師日前為私人派對準備杯子蛋糕，裝飾則按顧客要求做成男女生殖器的形狀，結果店家卻誤送給一群老太太們。(取材自英國太陽報)

埃及首都開羅一位女糕點師日前為私人派對準備杯子蛋糕，裝飾則按顧客要求做成男女生殖器的形狀，結果店家卻誤送給一群老太太們。儘管她們不以為意，但照片在社群媒體快速擴散後，引發全埃及上上下下的關注與熱議，女糕點師事後也被抓去偵訊，並被裁定交保候傳。

綜合媒體報導，這起事件起自一群德高望重的女士在知名高檔俱樂部舉辦生日派對。當她們打開一盒杯子蛋糕時，卻驚訝地發現蛋糕的裝飾做成男人與女人生殖器官的模樣。

在場的醫學教授阿妲爾（Soheir El Attar）受訪指出，糕點店應該弄錯收件者了，因為這些蛋糕明顯是為女子單身派對準備的。由於狀況實在太荒謬了，她們先是一陣大笑，接著就開心享用這些生殖器外型的杯子蛋糕，同時還拍照留念，但她也不清楚是誰把照片貼上俱樂部的臉書。

這些照片傳開後暴紅，也很快引起官方注意。糕點師據報被控違反公序良俗，不只家中被搜，更淚流滿面地接受檢警偵訊。根據她的供述，派對主辦人到她的店裡，拿生殖器的照片給她看，要她就照著做。檢察官訊後指示以5000埃及鎊（約320美元）交保，還要繼續追究當初下單的主辦人責任。

由於政府正加強打擊任何疑似違反保守道德規章的行為，這些照片等於公然打他們的臉，內閣部長、議員與知名教士紛紛出言譴責，網路輿論對此則正反意見都有。

根據網媒「中東之眼」轉述，有埃及網友批評女糕點師「噁心」、「不尊重傳統」與「羞辱埃及道德」，也有文化人指責民眾與媒體偽善，只知道追打開心享用蛋糕的老太太們，卻沒有同樣關注猖獗的性暴力與性騷擾。

埃及首都開羅一位女糕點師日前為私人派對準備杯子蛋糕，裝飾則按顧客要求做成男女生殖...
埃及首都開羅一位女糕點師日前為私人派對準備杯子蛋糕，裝飾則按顧客要求做成男女生殖器的形狀，結果店家卻誤送給一群老太太們。(取材自Al-Bawaba)

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