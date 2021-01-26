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剛被女友拋棄 南非男子中400萬威力彩巨獎

中央社
南非男子剛被女友拋棄傷心不已，竟然於獲得威力彩巨額獎金。圖為示意圖。(Getty Images)
南非男子剛被女友拋棄傷心不已，竟然於獲得威力彩巨額獎金。圖為示意圖。(Getty Images)

南非一名30歲出頭的男子剛被女友拋棄傷心不已，竟然就獲得威力彩巨額獎金南非幣6000萬元（約405萬美元），準備安頓下來成家，但前提是要先找到心儀女孩。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）引述這名不願透露姓名的男子表示，他已經領回獎金。

他表示，當獲知自己獲得巨款時完全不敢相信，立刻衝進浴室沖個冷水澡，讓自己從興奮中冷靜下來。

他說：「我剛剛被同居女友拋棄，心情極差。當晚我是獨自一人在家看電視開獎的，當時女友已經搬離我家了。」但是幸運女神降臨在他身上。

報導指出，這名幸運的男子目前從事金融業，計畫運用專業知識將一部分獎金作為投資理財，讓錢滾錢。儘管有這筆可觀的意外財富，但他還是會繼續上班。他預測公司會因為新冠狀病毒大流行裁撤許多人，他必須領到應得的遣散費。

除了投資理財，他還會拿出部分獎金救濟因疫情而陷入困境的家庭。他說：「親眼目睹疫情大流行對我們社會的嚴重影響，令人心碎。我想幫助更多的人，至少滿足他們一些基本生活需求。」

此外，他也會幫助受到疫情影響而被主人疏於照顧的動物們。

提及前女友，他說：「我會買台冰箱或是洗衣機送給她，並且告訴她『不要太難過 』！」

這名新出爐的千萬富翁補充道，一旦找到心儀的女孩，便會準備安頓下來，建立屬於自己的家庭。

疫情 南非 投資

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