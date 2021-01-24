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撒哈拉沙漠 下雪了！

聯合新聞網 
撒哈拉沙漠駱駝現身雪地奇景。（取材自臉書）
撒哈拉沙漠駱駝現身雪地奇景。（取材自臉書）

英國媒體「太陽報」（The Sun）報導，撒哈拉沙漠1月溫度降至0°C（ 32℉）以下，天空降下大雪。大雪也覆蓋沙烏地阿拉伯部分地區，低溫只有零下2°C（ 28℉）。

報導指出沙烏地阿拉伯西北部的塔布克區（Tabuk）本月出現異常的天氣變化，一名攝影師捕捉到駱駝在雪中的畫面，這個區域在最炎熱季節高溫可達50°C（ 122℉），但是這個月氣溫驟降至0°C以下，日前山區下起雪，撒哈拉沙漠一處小鎮溫度則降到零下3°C（ 26℉）也下起雪。

降雪的小鎮艾音塞夫拉（AïnSéfra）被阿特拉斯山脈包圍，海拔約1000公尺（約3280呎）素有「通往沙漠的門戶」之稱。沙烏地阿拉伯2018年也曾經歷了下雪天，當時黎巴嫩，敘利亞和伊朗也降雪，部分區域累積降雪量高達47吋。

沙烏地阿拉伯最冷月份是1月，但往年月均溫可達20°C（ 68℉）。塔布克區是該國最冷的地區之一，但通常天氣乾燥，平均氣溫為4°C（ 39℉）。

氣象學家萊斯特（Eric Leister）表示，儘管該地區很少下雪，但不代表不可能下雪。研究撒哈拉沙漠降雨變化的研究人員也提到，由於氣候變遷沙漠自過去一個世紀以來，雨量顯著增長，預計1萬5000年後會再次綠化。

影片來源：YouTube

沙烏地阿拉伯 降雪 氣候變遷

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