最帥通緝犯 澳洲警方公開照片 網民：來躲我家

澳洲維多利亞省早前在Facebook發佈通緝犯Jess Mabilia的通緝令，並登出他的容貌，結果網民因他的俊俏樣子而瘋狂起來。（取材自臉書）

澳洲 維多利亞省警方日前發布通緝 犯的照片，請求大眾協尋，卻因長相太亮眼，引起不少女網民關注，希望在他被捉到之前，「能在Tinder上找到他」、「他可以躲在我家」。

綜合媒體報導，該名通緝犯傑斯馬比立亞（Jess Mabilia）今年28歲，因違反法庭命令遭到通緝，當地警方公布他的個人資訊請求大眾協尋，身高6.1呎的他擁有一雙藍眼睛及黑頭髮，經常出沒在摩寧頓半島（Mornington Peninsula）、弗蘭克斯頓市（Frankston）、貝斯海岸（Bass Coast）及吉朗市等地區。

只不過，大批網友瞬間被傑斯馬比立亞的亮眼外貌所吸引，如今該篇貼文留言數已衝破7600則，分享數超過380次，超過1400人按讚。

許多人在警方Facebook貼文下方留言提到，「他可以躲在我家」、「希望政府人員抓到他之前，可以在Tinder上找到他」、「改一下假期旅遊計劃好了，就去摩寧頓半島」、「這是Calvin Klein的廣告嗎」、「他做了什麼事情，偷走別人的心嗎」。但也有人說，「我看不出來這有甚麼好笑的，他有可能傷害到別人」。