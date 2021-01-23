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壓力大？ 日心理醫師縱火燒自宅

聯合新聞網
日本一位精神科的女醫師鈴木瑞穗，近日在才剛改裝完的新家住宅潑灑汽油縱火，而遭到逮捕。（取材自YouTube）
日本一位精神科的女醫師鈴木瑞穗，近日在才剛改裝完的新家住宅潑灑汽油縱火，而遭到逮捕。（取材自YouTube）

許多人碰上心理上的困擾，都會找精神科醫師諮商。但精神科醫師自己心理碰到麻煩，該如何調適也是個問題。最近日本就有一起女醫師疑似因壓力過大，竟然焚燒自宅的案件。

根據日本媒體「日刊ゲンダイDIGITAL」報導，居住在栃木県下野市的女醫師鈴木瑞穗，當天早上5時，刻意鎖上了玄關大門，在自家一樓潑灑汽油後點火離去。火勢延燒了兩個半小時才撲滅。

火警發生後，警方立刻聯絡鈴木本人，一開始她還否認犯行。但警察調閱附近的監視器，拍到她的身影，她才終於認罪。而她自己的右手以及腳上，也都有燒傷的狀況，但目前仍未查清鈴木縱火的動機。

報導指出，外型亮眼的鈴木在2016年開設醫療事務所「みずほ産業医事務所」，提供企業、勞工關於職場心理問題的相關諮商服務。她在去年12月才剛買下這間房屋，並且在跨年前改裝完成。鄰居們表示，改裝期間鈴木經常來看現場進度，似乎非常期待新家的樣子，沒想到居然會突然縱火。

如此異常行為也引起網友們的猜測，認為「八成是被工作弄到心態崩潰了吧」、「走到這一步一定有理由在」、「自己的心理健康是無法治療的呢」、「會不會是『來自精神病患的狀態翻轉』？這樣的案例好像不少喔」、「可能是肺炎疫情下累積了巨大壓力」、「該不會是覬覦火災保險的數千萬吧」。

鈴木縱火後的住宅。（取材自YouTube）
鈴木縱火後的住宅。（取材自YouTube）

縱火 日本 警察

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