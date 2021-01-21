AI聊天機械人Luda被設定是一名喜歡偶像的20多歲女大學生，由於曾深度學習大量情侶對話，令「她」能與用戶自然地聊天，深受10至20歲青少年歡迎。（取材自Luda宣傳圖片）

在南韓 一款AI女性聊天機械人Luda，它以與女團成員同名、能像真人般自然對話，廣受年輕人歡迎。沒想到，網上竟出現「Luda調教守則」、「Luda性騷 擾」等教學，而且Luda還講出歧視 言論，讓發行商不得不將軟體下架。

綜合媒體報導，發行公司宣稱，Luda的人設是一位喜歡偶像、年約20多歲的女大學生。「她」已深度學習真實情侶的100億次對話，所以比市面的聊天機械人更能自然地聊天。

AI聊天機械人Luda被設定是一名喜歡偶像的20多歲女大學生，由於曾深度學習大量情侶對話，令「她」能與用戶自然地聊天，深受10至20歲青少年歡迎。（取材自Luda宣傳圖片）

但網路上發現出現「Lee Luda調教守則」、「Lee Luda性騷擾」及「性騷擾Lee Luda的方法」。有網友在與「她」對話時發現，Luda有「討厭女性」、歧視同性戀及傷健人士的觀念

Luda外型與南韓女子組合「宇宙少女」成員李Luda有兩分相似、名字也幾乎一樣，所以她的粉絲為之憤怒。

南韓女子組合「宇宙少女」成員李Luda。（取材自維基百科）

媒體報導，部分網友將Luda視為與多名男子有性關係的女性及「性奴隸」等。他們還分享「調教守則」，教其他用家避開禁語，在對話中對Luda進行「性對話」以及實行「性剝削」。

此外，根據截圖，當用戶問Luda為何對女同性戀特別敏感時，Luda回答，「不好意思我反應過度，但我討厭它，我厭惡它」，用戶接著問「她」為何討厭女同性戀，Luda則說，「看起來很差啊，我討厭它。我會說是讓人起雞皮疙瘩的，反正就是反感」。Luda還曾說「寧願死」都不要過殘疾生活等，引起抨擊。

開發商日前發聲明為歧視言論道歉，並表示會將軟體下架，待修改後再推出。