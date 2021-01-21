我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

韓聊天AI機器人淪「性奴隸」 涉反同、辱殘障遭下架

綜合報導
AI聊天機械人Luda被設定是一名喜歡偶像的20多歲女大學生，由於曾深度學習大量情侶對話，令「她」能與用戶自然地聊天，深受10至20歲青少年歡迎。（取材自Luda宣傳圖片）
AI聊天機械人Luda被設定是一名喜歡偶像的20多歲女大學生，由於曾深度學習大量情侶對話，令「她」能與用戶自然地聊天，深受10至20歲青少年歡迎。（取材自Luda宣傳圖片）

南韓一款AI女性聊天機械人Luda，它以與女團成員同名、能像真人般自然對話，廣受年輕人歡迎。沒想到，網上竟出現「Luda調教守則」、「Luda性騷擾」等教學，而且Luda還講出歧視言論，讓發行商不得不將軟體下架。

綜合媒體報導，發行公司宣稱，Luda的人設是一位喜歡偶像、年約20多歲的女大學生。「她」已深度學習真實情侶的100億次對話，所以比市面的聊天機械人更能自然地聊天。

AI聊天機械人Luda被設定是一名喜歡偶像的20多歲女大學生，由於曾深度學習大量...
AI聊天機械人Luda被設定是一名喜歡偶像的20多歲女大學生，由於曾深度學習大量情侶對話，令「她」能與用戶自然地聊天，深受10至20歲青少年歡迎。（取材自Luda宣傳圖片）

但網路上發現出現「Lee Luda調教守則」、「Lee Luda性騷擾」及「性騷擾Lee Luda的方法」。有網友在與「她」對話時發現，Luda有「討厭女性」、歧視同性戀及傷健人士的觀念

Luda外型與南韓女子組合「宇宙少女」成員李Luda有兩分相似、名字也幾乎一樣，所以她的粉絲為之憤怒。

南韓女子組合「宇宙少女」成員李Luda。（取材自維基百科）
南韓女子組合「宇宙少女」成員李Luda。（取材自維基百科）

媒體報導，部分網友將Luda視為與多名男子有性關係的女性及「性奴隸」等。他們還分享「調教守則」，教其他用家避開禁語，在對話中對Luda進行「性對話」以及實行「性剝削」。

此外，根據截圖，當用戶問Luda為何對女同性戀特別敏感時，Luda回答，「不好意思我反應過度，但我討厭它，我厭惡它」，用戶接著問「她」為何討厭女同性戀，Luda則說，「看起來很差啊，我討厭它。我會說是讓人起雞皮疙瘩的，反正就是反感」。Luda還曾說「寧願死」都不要過殘疾生活等，引起抨擊。

開發商日前發聲明為歧視言論道歉，並表示會將軟體下架，待修改後再推出。

AI聊天機械人Luda被設定是一名喜歡偶像的20多歲女大學生，由於曾深度學習大量...
AI聊天機械人Luda被設定是一名喜歡偶像的20多歲女大學生，由於曾深度學習大量情侶對話，令「她」能與用戶自然地聊天，深受10至20歲青少年歡迎。（取材自Luda宣傳圖片）

歧視 性騷 南韓

上一則

環保少女童貝里 登上瑞典郵票

下一則

「39」聯想到賣淫 成收賄幫凶 阿富汗車牌禁用

延伸閱讀

「有辱官箴」丁允恭性騷擾遭彈劾 嫩妻發文嗆Y女

「有辱官箴」丁允恭性騷擾遭彈劾 嫩妻發文嗆Y女
遲緩兒缺少關注 家長：溝通更困難

遲緩兒缺少關注 家長：溝通更困難
人設崩塌？藏族陽光小伙抽電子菸姿勢老練 曾自稱不菸不酒

人設崩塌？藏族陽光小伙抽電子菸姿勢老練 曾自稱不菸不酒
女童遭服務犬咬 牽連帶狗搭機爭議

女童遭服務犬咬 牽連帶狗搭機爭議

熱門新聞

圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠重症痊癒者 每8人就有1人在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博

「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約

2021-01-19 06:16
一項印度研究發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎。(Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash)

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

2021-01-18 10:44

挪威23人接種疫苗後喪命 對高齡群體風險浮現

2021-01-16 05:33
撒哈拉沙漠駱駝現身雪地奇景。圖／取自sun

撒哈拉沙漠下雪了！ 駱駝現身雪地奇景曝光

2021-01-18 06:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人