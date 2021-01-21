環保少女童貝里 登上瑞典郵票

在郵票中，童貝里身穿招牌黃色雨衣，站在陡峭懸崖邊看鳥。（路透）

環保小鬥士童貝里成了郵票主人翁，瑞典郵政 機構最新發行郵票將看到她的身影。

路透報導，童貝里（Greta Thunberg）擠身瑞典名人堂之列，是繼足球明星伊布拉欣莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）、已故好萊塢女星葛麗泰嘉寶（Greta Garbo）等名人之後，瑞典郵票最新主角。

瑞典郵政（PostNord）販售的最新一套郵票中，可以看到童貝里身穿招牌黃色雨衣，站在陡峭懸崖邊望向空中鳥群。

瑞典郵政郵票部負責人奧洛夫斯多特（Kristina Olofsdotter）表示：「身為一間大企業，我們希望能借助小小的郵票，凸顯氣候變遷 問題的重要性。」

奧洛夫斯多特補充道，這次將會發行上百萬枚郵票，「到時候童貝里的身影會滿天飛」。

童貝里2018年開始翹課，拿著自製標語到位於斯德哥爾摩的瑞典國會外抗議，要求官員對抗氣候變遷。她的行動於短短數月間激發全球135國的200多萬學生響應。

奧洛夫斯多特表示，童貝里發起的「周五為未來而戰」（Fridays for Future）認可了新郵票圖案，但並未參與設計。

這版郵票的其他幾枚郵票主題均與自然環境相關，包含瑞典山脈、湖水和森林風景。