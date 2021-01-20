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抖音網紅幫還清房貸 父親暴哭讚「世界最棒兒子」

編譯張君堯／綜合報導
沒想到傑米的父親理查，隨後竟將鑰匙交給兒子，並表示自己已經在遺囑中將房留給傑米，讓他感動地依偎在父親胸口哭泣。（取材自抖音）
沒想到傑米的父親理查，隨後竟將鑰匙交給兒子，並表示自己已經在遺囑中將房留給傑米，讓他感動地依偎在父親胸口哭泣。（取材自抖音）

英國一名抖音網紅近日分享一段溫馨時刻，他先將家中的房屋貸款付清，接著告訴父親這個驚喜，讓父親感動得淚流滿面；沒想到父親隨後表示，自己已在遺囑中將房屋留給兒子，深厚父子情讓人為之動容。

@jamie.nyland

He deserves this.. ❤️

♬ Home - Edith Whiskers

來源：YouTube

現年24歲、住在英國格羅斯特郡的傑米（Jamie Nyland）在抖音上擁有超過240萬名粉絲、YouTube個人頻道也有18.3萬人訂閱，他3日在抖音上傳短片，分享自己父親得知家中貸款已付清時的反應。

影片中，傑米走進父親理查的臥室，並向他扔出一副鑰匙，正當理查困惑地接住並詢問為何要給他鑰匙時，傑米立即說出驚喜：「我付清了房屋貸款」，並向父親強調「你現在擁有這整棟房子了」。

可能因為一時無法接受，理查依舊困惑地搖搖頭，傑米緊接著說「我發誓，你一生都在努力工作，現在我已經為你付清房屋貸款，你可以真的退休了」。理查接著詢問兒子為何要這麼做，傑米回答「因為我愛你」，這才讓理查忍不住流下感動的眼水，他說道「我不能就這樣收下，你是世界上最棒的兒子」。

傑米很快地向父親表示「這是他應得的」，沒想到理查這時要兒子將手伸出來、直接把鑰匙交給他，並表示房子有一天也將屬於傑米、讓他無後顧之憂。理查強調「在遺囑中，這棟房子會是你的，屬於我的也將屬於你，我太愛你了」，在隔天上傳的影片「續集」中，傑米依偎在父親胸口哭泣，場面感人。

這段感動時刻上傳後，吸引超過390萬觀看次數，上千名網友紛紛稱讚傑米勤奮工作及孝順。有網友羨慕地表示「每個父母都希望有像這樣的兒子」，也有人稱讚奈蘭德父子，強調這個舉動有多美好。

當被問到如何負擔得起房屋貸款時，傑米在影片下方解釋，自己以前曾在「Vine」平台拍了四年的短片，也做了十年的YouTuber，強調「這（付清房屋貸款）是我唯一的目標，我非常感謝這一切」。

抖音網紅傑米近日分享一段溫馨時刻，他先透露自己將家裡的房屋貸款付清，接著向父親通...
抖音網紅傑米近日分享一段溫馨時刻，他先透露自己將家裡的房屋貸款付清，接著向父親通知這個「驚喜」，讓對方感動得淚流滿面。（取材自抖音）

貸款 抖音 YouTube

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