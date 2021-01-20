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菲律賓前議長組「國會BTS」 天團粉絲氣炸：別在消費！

編譯中心／綜合報導
南韓天團「防彈少年團」歌迷不滿菲律賓眾議院前議長凱耶塔諾的新政團取名「國會BTS」。(歐新社)
南韓天團「防彈少年團」歌迷不滿菲律賓眾議院前議長凱耶塔諾的新政團取名「國會BTS」。(歐新社)

菲律賓眾議院前議長凱耶塔諾宣布，將與盟友組成新政團「國會BTS」（BTS sa Kongreso），引發南韓天團「防彈少年團」（BTS）歌迷反彈，要求凱耶塔諾停止消費這個人氣團體。

凱耶塔諾此舉，讓「防彈少年團」不少歌迷在社群媒體用「凱耶塔諾停止利用BTS」（#CayetanoStopUsingBTS）主題標籤表達不滿。也有粉絲表示，凱耶塔諾等人正利用「防彈少年團」達成政治目的，「我們必須採取行動」，寫信給經紀公司，阻止政治人物繼續消費這個團體。

菲律賓眾議院前議長凱耶塔諾宣布，將與盟友組成新政團「國會BTS」。(取材自aba...
菲律賓眾議院前議長凱耶塔諾宣布，將與盟友組成新政團「國會BTS」。(取材自abante.com.ph)

菲律賓每日詢問報報導，凱耶塔諾表示，他無意冒犯「防彈少年團」歌迷，但在眾議院過於聚焦政治議題的當下，新政團名稱意思是「國會恢復服務」（Back To Service Congress）。凱耶塔諾說，新政團取名「國會BTS」的反饋不全是負面的。他收到訊息寫道：「歡迎來到BTS ARMY。」ARMY是防彈少年團粉絲群的名稱。

新聞網站Rappler報導，「國會BTS」跟防彈少年團一樣有7名成員，他們都在去年10月費拉斯柯踢下凱耶塔諾接任菲國眾議院議長後，卸下眾院重要職務。

菲律賓於2019年5月舉行期中選舉後，由於各方角逐議長寶座，經總統杜特蒂居中斡旋，各方同意，凱耶塔諾將先擔任15個月議長，再由費拉斯柯接任剩餘21個月的議長。去年10月，菲國眾議院爆發議長之爭。在凱耶塔諾尚未辭職的情況下，304席眾議員中，186人投票支持費拉斯柯，凱耶塔諾被迫辭職，他的多位盟友也從眾院重要職位落馬。

眾議院 眾院 社群媒體

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