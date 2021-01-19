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丟錯硬碟損失3億比特幣 英男願捐25%開挖垃圾場

編譯周辰陽
虛擬貨幣比特幣與玩具可動人偶被放在電腦主機板上。（路透）
虛擬貨幣比特幣與玩具可動人偶被放在電腦主機板上。（路透）

英國威爾斯一位電腦工程師十幾年前存下7500比特幣，事後卻忘記此事，更把硬碟當垃圾扔了。隨著比特幣價格水漲船高，這個「虛擬錢包」現在價值高達2.2億英鎊（約3億美元）。苦主現在願捐25%給當地政府的新冠紓困金，以換取他們准許他開挖垃圾掩埋場，把存有比特幣的硬碟找回來。

英媒報導，35歲的當事人豪威爾斯（James Howells）住在紐波特（Newport, Wales），2009年挖礦存下7500比特幣，但當時的比特幣接近一文不值，所以他後來也把這件事忘了，2013年夏季清桌子時，更把存放比特幣的舊硬碟丟掉，最後被送到住家附近的垃圾掩埋場。

豪威爾斯無奈地告訴記者，「我有兩個一模一樣的硬碟，但我丟錯了。我現在就只能笑了，不然怎麼辦？」

不過，豪威爾斯判斷，硬碟長時間埋在垃圾堆下，就算外殼可能生鏽，儲存資料的硬碟本身仍有機會正常運作。同時，按照當地政府2013年處理垃圾的方式，他自認可以找出那塊硬碟大概被埋在什麼地方，因此2014年起多次向市議會陳情，讓他開挖掩埋場以找回硬碟，還找來一家避險基金投資，強調公家完全不用出錢。

儘管豪威爾斯覺得，將價值約5500萬英鎊（約7633萬美元）的25%比特幣捐給政府，換取官方許可開挖垃圾場，應稱得上雙贏之舉，但紐波特市議會發言人強調，開挖垃圾掩埋場會花掉幾百萬英鎊，也不能保証硬碟會被找回、還能正常運作。同時，此舉也不符特許規章，還會嚴重破壞環境，因此官方必須明確表達愛莫能助。

比特幣 美元 紓困金

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