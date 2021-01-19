我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

西班牙創意雪人…維納斯、18禁

編譯中心
兒童不宜的雪人。（取材自推特）
兒童不宜的雪人。（取材自推特）

西班牙日前遭遇半世紀以來最大降雪，不過苦中作樂的馬德里居民創意無限，推特上傳的雪人照片一個比一個精緻，有「斷臂維納斯」（Vénus de Milo），甚至還有看了讓人害羞的18禁雪人。

仿「斷臂維納斯」的雪人，十分精緻。（取材自推特）
仿「斷臂維納斯」的雪人，十分精緻。（取材自推特）

馬德里有約20至30公分的積雪，為1971年來最多，中央社報導，西班牙國家氣象局（AEMET）稱這是風暴「菲洛梅娜」（Storm Filomena）引發的「異常，且極有可能是歷史性的」天候。全國多數地區陷入混亂，數以千計的駕駛受困路中。

來源：推特

然而，大雪沒擋住當地民眾愛玩的心，堆起的雪人十分有特色。一張「斷臂維納斯」的雪人照在推特瘋傳，其婀娜多姿的模樣跟1820年出土、目前收藏在巴黎羅浮宮的「斷臂維納斯」本尊一模一樣。

西班牙警察跟「騎著」摩托車的雪人對話。（取材自微博）
西班牙警察跟「騎著」摩托車的雪人對話。（取材自微博）

西班牙無愧為歐洲藝術之都，馬德里警察局也來湊熱鬧，一位警察提醒「騎著」摩托車的雪人，不戴安全帽出行可能會被罰款。搞笑歸搞笑，官方po出這張圖是想提醒馬德里市民，大雪謹慎出行，如果實在有要事出門，一定要注意自身及行車安全。

警察 推特 風暴

上一則

忘了密碼只能再猜2次 2.4億比特幣快飛了

下一則

東奧有「機密B計畫」！日媒：延期到2024年

延伸閱讀

絕美藍天襯托銀白霧淞 西班牙鄉間驚現夢幻景色

絕美藍天襯托銀白霧淞 西班牙鄉間驚現夢幻景色
西班牙堆雪人比創意 斷臂維納斯已夠像 竟然還有18禁

西班牙堆雪人比創意 斷臂維納斯已夠像 竟然還有18禁
救命重要！西班牙暴雪阻交通 醫護冒風雪徒步14K去上班

救命重要！西班牙暴雪阻交通 醫護冒風雪徒步14K去上班
半世紀最大降雪！西班牙2500名駕駛一度受困

半世紀最大降雪！西班牙2500名駕駛一度受困

熱門新聞

圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02
魁北克為遏制新冠確診案例和住院人數嚴重升高，從9日開始實施晚上8時到凌晨5時的宵禁，為百年來首次。(美聯社)

鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」

2021-01-12 10:18

挪威23人接種疫苗後喪命 對高齡群體風險浮現

2021-01-16 05:33
總理梅克爾不認同社群媒體巨擘無限期暫停美國總統川普的帳號。(美聯社)

川普帳號被封 梅克爾：言論自由不應社群老闆決定

2021-01-11 11:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦