西班牙創意雪人…維納斯、18禁

西班牙日前遭遇半世紀以來最大降雪,不過苦中作樂的馬德里居民創意無限,推特 上傳的雪人照片一個比一個精緻,有「斷臂維納斯」(Vénus de Milo),甚至還有看了讓人害羞的18禁雪人。

仿「斷臂維納斯」的雪人,十分精緻。(取材自推特)

馬德里有約20至30公分的積雪,為1971年來最多,中央社報導,西班牙國家氣象局(AEMET)稱這是風暴 「菲洛梅娜」(Storm Filomena)引發的「異常,且極有可能是歷史性的」天候。全國多數地區陷入混亂,數以千計的駕駛受困路中。

heavy snow in madrid and it was enough for someone to sculpt venus de milo pic.twitter.com/az5lycHJgh