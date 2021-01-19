忘了密碼只能再猜2次 2.4億比特幣快飛了

美國軟體工程師湯馬斯只剩兩次機會猜密碼，取用數位錢包內現值2.4億美元的逾7000枚比特幣。（路透）

美國 住舊金山的軟體工程師湯馬斯（Stefan Thomas）只剩兩次機會，猜中自己設下的密碼，才能取用他價值2.4億美元 的財富。

湯馬斯10年前製作了一支影片解釋比特幣 如何運作，獲得7002枚比特幣的報酬，當時每枚價值2-6美元。他把它們放入「數位錢包」，一直沒動過。

比特幣飆漲到3萬4000美元，湯馬斯的財富也因此膨脹到2.4億美元，問題是他忘記能解鎖財富的密碼。他嘗試8次常用密碼想進入IronKey硬碟，但全都錯誤，只剩再猜兩次的機會。該裝置在密碼輸入錯10次後，會將自動加密鎖住所有內容，他就再也見不到這筆錢。

湯馬斯說，他躺在床上拚命回想密碼，再跑去電腦試，結果一次又一次地絕望。

在湯馬斯的故事公開後，Stanford Internet Observatory資安專家史塔摩斯（Alex Stamos）在推特上貼文表示，事關巨額財財，湯馬斯不該自己猜10次，該交給專家處理，他能在6個月內破解密碼，只要湯馬斯同意把10%的數位財富分給他。

加密貨幣數據公司Chainalysis說, 湯馬斯不是唯一特例，現存的1850萬枚比特幣，估計約有20%遺失或受困數位錢包裡。

2013年，威爾斯一名IT工程師豪爾斯（James Howells）誤丟存有7500枚比特幣密鑰的硬碟。當時，他遺失的比特幣價值400萬英鎊，如果沒丟的話，今日大約價值逾2.5億美元。