35年最強寒流襲南韓 首爾-18.6℃漢江結冰
「是回歸常態？還是明日過後？」南韓35年來最強寒流侵襲，首爾出現攝氏零下18.6度低溫，朝鮮半島主要河流之一的漢江更是時隔兩年再次結凍。各地養殖漁業也因水面結冰導致大量魚隻凍死，慘重損失。
一般而言，當首爾連續4到5天出現最低氣溫低於攝氏零下10度，漢江就會凍結，但近年來因為氣候變遷影響，使得漢江的結冰時間出現縮短或提前的混亂變化。
在20世紀初期時，每逢冬季寒流的時節，漢江的結凍期較長，1900年代更有凍結長達80天的紀錄。到21世紀初期，漢江的平均結凍天數就大幅縮短到14.5天，近幾年更多次出現「完全不結冰」的極端現象。
2019年12月到2020年2月，漢江就因為暖冬高溫的緣故，完全沒有結冰。
雖然漢江終於在2021年1月9日結冰，時間卻也比過往的平均來得更早。但無論是漢江結冰之日的提前或推遲、還是一年比一年嚴重的夏季超級熱浪警報，韓半島所遭遇的氣候變遷衝擊，嚴峻的天候威脅卻也一年比一年更難捉摸。
一名從事烏魚養殖的業者向韓聯社表示，日前的寒流造成水面結冰，已有大量魚隻冷凍暴斃。全羅南道首府的務安郡，就有超過1萬多條烏魚養殖場的魚被凍死。全羅北道西南部的高敞郡，也有養殖場損失將近8萬7000多條烏魚。
但結冰之後的水面適不適合直接踩踏上去、或作溜冰活動呢？根據南韓氣象廳的相關資料，其實結冰厚度也有越來越薄的趨勢，過往從30到50公分，近期的都只有5到10公分左右而已，「如果要玩雪橇流冰的話，還是去漢江纛島遊園地比較好。」
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