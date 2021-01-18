救命要緊！西班牙50年最大暴雪 醫護徒步22km上班

西班牙馬德里日前迎來近50年來最大暴風雪，許多醫療人員被迫徒步去醫院上班。此圖非當事人。（美聯社）

西班牙近期同時受暴風雪和疫情 雙重打擊，首都馬德里交通大打結，有醫護人員在雪中走了22公里趕到醫院工作。

英國衛報報導，風暴Filomena於8日襲擊西班牙，全國降雪量驚人，馬德里更是迎來近50年來最大雪勢。這場暴雪奪走全國至少四人生命，影響約2萬公里的道路交通，數千人被困在車內長達12小時，沒有食物和水。

馬德里同時是西班牙疫情最嚴重的地區，醫療人員已增加兩到三倍工作量，以支援無法到班的同事。馬德里一間醫院甚至將健身 房變成臨時宿舍，供無法回家的員工使用。

由於道路阻塞，通勤火車也停駛。護士助理阿爾科喬爾（Raúl Alcojor）表示，他步行14公里，才抵達市郊的醫院上班。他表示，以道德上來說，他覺得自己不能再待在家裡了，因為同事已經連續上班超過24小時。

Ellos Enfermeros Paco&Mónica, 22km caminando bajo la nieve para llegar al relevo en la #UCI del Hospital 12 de Octubre!!! Sois únicos. Gracias a todos los #sanitarios que hoy trabajáis sin descanso. #somosd12 #intensivos #gracias #NevadaEnMadrid #hospital pic.twitter.com/8HHVQhV7pN — Dely (@maraquinta) January 9, 2021

影片來源：推特@maraquinta

阿爾科喬爾徒步去醫院的這趟路花了大概2小時28分鐘才到，途中被許多倒下的樹木和積雪（有時可深達40公分）所困擾，「我告訴我自己，去吧。如果我能到，就會到得了。如果我做不到，我就轉頭」。

另一名護士也分享了自己類似的故事，她步行20公里到達醫院；根據社群媒體 上的影片顯示，另有兩名護士也在雪中徒步22公里才抵達馬德里的12 de Octubre醫院上班。