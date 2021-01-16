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「你怎麼還沒看鬼滅？」 日流行禁句 曝同調壓力

聯合新聞網轉角國際
「怎麼沒看鬼滅？」成了日本流行禁句大賞榜首。（路透）
「怎麼沒看鬼滅？」成了日本流行禁句大賞榜首。（路透）

「我再也不想聽到『你怎麼還沒看鬼滅』了！」2020年末，由日本民間團體進行票選、討論最後得出的「2020流行禁句大賞」結果出爐，其中與日本動漫作品「鬼滅之刃」相關的「你怎麼還沒看鬼滅」奪得榜首。而越仔細往下看，越能夠發現日本的這些「流行禁句」，其實不斷圍繞在所謂的「同調壓力」之中：為了合群而不斷自我壓抑的集體壓力、長久歧視外國人與性少數的排外社會、再碰上2020年緊張的疫情氛圍，於是綁死整個日本社會的諸多緊箍咒。

到底這些禁句還包括哪些內容？它們又各自像照妖鏡一樣，反映出日本哪些「同調壓力」之下的集體心理狀態？

這個充滿創意與社會反思的禁句大賞，由一家從事教育和學術研究相關的民間商業財團「一般社團法人21世紀學習研究所」第一次主辦，成功引起話題。

所謂禁句大賞，顧名思義是要人不要再說了！主要圍繞在意義類似中文所謂的「同儕壓力」的「同調壓力」，各群體間彼此為了合群氛圍而給他人所帶來的心理壓力。當然，禁句中流露出長久以來日本人的偏見、歧視，也透過這個氣氛較為「溫和」的活動，隨之暴露出來。

榮登禁句首位，如果不是「鬼滅之刃」這部紅遍亞洲的動畫，那肯定不會有其他。「怎麼沒看鬼滅？」（なんで鬼滅観てないの）意味著整體社會出現因鬼滅流行後，學生間因無法跟上相關話題，接連出現的校園霸凌。或是職場上人人都要信手捻來討論鬼滅如何成功打進市場，相信不僅是公司基層員工被要求去瞭解「鬼滅現象」，連年長者之間也會因為年輕世代的鬼滅走紅而不得不跟進感到無奈。甚至有以「鬼滅騷擾」（キメハラ）的專有名詞出現，可見得討厭或無感鬼滅的民眾，也要被同樣話題冷暴力和追擊很是崩潰。

「夜生活區域」因疫污名化

20句禁句大賞中，就有13句與新冠肺炎相關。像是或許只是鄰居間不經意的一問「今天也待在家嗎？」就有可能會觸動因疫情而在家無法外出的人。另外，針對「介護士不要休息」、「不要讓醫療從業人員的孩子去保育園」更是體現出一方面希望照護相關人員不要休息，應堅守崗位協助防止疫情擴散；另一方面卻排斥、拒絕醫療從業人員的孩子到社區保育園上課的矛盾社會態度。

而除了這些特定行業的從業者可能遭受社區歧視而「回不了家」、孩子也無法托育的窘境外，可能染疫而造成「他人困擾」的心理壓力，則是蔓延到每個人身上。「抱歉暫時不要回老家」這句話，讓許多在都市就學、就業的年輕子弟對於老家長輩的叮嚀，即使心靈在外孤獨許久，在不想造成家人困擾，家鄉社區困擾的情況下，面對父母的抱歉，也只能對窘迫的疫情氛圍繼續忍耐。

東京都知事小池百合子在去年解除緊急狀態後，七月又召開記者會，針對東京疫情攀升發出要求民眾到「夜生活區域」（夜の街）要自我控管。此話一出也意味著對「娛樂業」要求自肅。雖然小池知事的看法是基於當年5月至6月中旬出現在新宿、池袋陸續有確診和可疑感染情事，但也無形讓「夜生活」和「娛樂業」在疫情蔓延的態勢下，蒙受容易群聚感染的污名。逐漸成形的「毫無生產價值只會拖累白天世界的夜生活」氛圍令人窒息。人們真的有可能活在毫無娛樂的世界嗎？

而隨著疫情升溫，民眾在家時間變多，「我也是家事和育兒都有在做啊！」這句話讓很多「媽媽們」或許膝反射認為，是家中的爸爸會說出的話。而根據聯合國的調查也確實如膝反射一般神準，疫情前日本女性家務是男性的4.8倍，疫情後也沒有減輕狀況。

「女性會說謊」女議員失言

第一屆的禁句大賞排開後，除了疫情外，還能發現有著許多日本長久以來被人詬病的社會現象。這些包含著長期對特定族群的歧視、偏見和標籤，不像前面提到的疫情禁句，會在短期間消失，而將是長長久久跟著許多人。這些議題能透過禁句被揭露，一方面是好事一件，讓更多人可以看見他人的處境，另一方面也讓人驚嘆，即便到了令和年的今天，日本還是有人，甚至是政治人物有如此保守和陳舊的觀念。

如果在說話或網路發言之前，都能夠多替他人的處境思考一下，或許能改善日本長久以來的...
如果在說話或網路發言之前，都能夠多替他人的處境思考一下，或許能改善日本長久以來的許多網路霸凌、社會歧視的問題。（ 路透）

像是禁句賞中「如果男女同性戀者受到法律保護的話，足立區就會毀掉」，就是指在去年10月，日本東京都足立區78歲的議員白石正輝，他在議會上表示，若法律保護男同志和女同志，會使足立區「滅亡」。雖然可以理解「少子」議題一直是日本內部長期急切待解的問題，但「少子」的究因牽連甚廣，針對性的歧視語言，即使是發言引發輿論批評，白石也拒絕道歉，認為自己只是點出問題，沒有歧視。

另外，像是其中有句「女性總是在說謊」也源自政治人物。現年53歲的自民黨女性眾議院議員杉田水脈，在去年9月的一場黨的會議中論及性犯罪時表示：「女性很會說謊」，雖然當下即遭同黨政調會長下村博文給予口頭警告，她之後也在自己的部落格道歉，但失言程度仍引起討論。

現年53歲的自民黨女性眾議院議員杉田水脈，在去年9月的一場黨的會議中論及性犯罪時...
現年53歲的自民黨女性眾議院議員杉田水脈，在去年9月的一場黨的會議中論及性犯罪時表示：「女性很會說謊」 （取材自推特）

日本整體社會對女性與性少數的歧視與偏見，從政治人物口中的理所當然的態度，就能知道事態嚴重。就這位「說女性都愛說謊的」杉田議員，自己雖然是女性，但還是不經意流露出「厭女情結」。

「兒童房歐吉桑」成取笑對象

作為性別和性傾向的歧視外，像是「『兒童房歐吉桑』超糟」這樣的禁句，就是針對中年仍住在父母家中未婚男子的歧視用語，這些人過了中年還未婚在家與父母同住，一般被社會認為「啃老」、「賴在家裡」、「毫無作為」，但實際上他們可能肩負著日本老年化的父母照護工作，不該成為取笑的對象。

而許多外國人可能也會莞爾一笑的禁句「在日本沒有種族歧視等問題」，似乎也給人有著不言而喻的微妙感。

日本作家温又柔在2021年初，就聲援了推特「#在日的推」（#在日のツイート）hashtag活動，並附上一則讓人感到幸福的食物照，希望能洗掉推特上關於以「在日」開頭的仇恨言論。而到底日本有沒有種族歧視？或許日本推友的熱情參與，也說出一部分的實情。

回看這次的禁句大賞，儘管很難要求所有人從此「不要再說這些話」讓別人受傷，但是在日本這樣具有村落性格、強調「讀空氣」的社會氛圍中，如果在說話、或是網路發言之前，都能夠多替他人的處境思考一下，或許也能夠稍稍改善日本長久以來的許多網路霸凌、社會歧視的問題。

「夜生活」和「娛樂業」在疫情蔓延的態勢下，蒙受容易群聚感染的污名。（歐新社資料照...
「夜生活」和「娛樂業」在疫情蔓延的態勢下，蒙受容易群聚感染的污名。（歐新社資料照片）

日本 種族歧視 疫情

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