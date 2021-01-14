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24歲俄國嫩模 清澈眼眸配雪白肌膚 網讚美得像童話

綜合報導
俄羅斯模特兒Nastya Kusakina，擁有雪白肌膚、清澈的大眼睛與180公分高的好身材。(取材自Instagram)
俄羅斯模特兒Nastya Kusakina，擁有雪白肌膚、清澈的大眼睛與180公分高的好身材。(取材自Instagram)

俄羅斯地廣人多，同時也以美女多著名。因此能在俄羅斯殺出重圍，當上知名模特兒的人，更可說是美人中的美人。近來日本媒體所介紹的「Nastya Kusakina」(右圖，取材自Instagram)，就是其中之一。

據日本媒體「FORZASTYLE」報導，Nastya Kusakina天生有一雙清澈透明的大眼睛，以及恰到好處的小臉，彷彿精緻的娃娃一般可愛。2012年出道擔任模特兒，當時只有17歲的她以出色的表現登上Models.com的2013年春夏季「十大新人超模」排行榜。

除此之外，Nastya還有180公分的高䠷身材，以及瓷器般雪白的皮膚。這些特質讓她無論身穿那種類型的衣服，都能夠輕鬆駕馭，成為幫助她模特兒事業的最佳利器。

日本網友們也紛紛讚嘆「美過頭了吧」、「說到『美女』這個詞時，腦中浮現的樣子就像她一模一樣。小時候讀童話故事，書上畫的美女就是這個型的」、「雖然說俄羅斯美女很多，但達到這個水準的也很罕見」、「終於介紹她，我覺得這根本世界第一美了」。

俄羅斯模特兒Nastya Kusakina，擁有雪白肌膚、清澈的大眼睛與180公...
俄羅斯模特兒Nastya Kusakina，擁有雪白肌膚、清澈的大眼睛與180公分高的好身材。(取材自Instagram)

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