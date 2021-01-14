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派遣工變YouTuber ！46歲日本大叔 直播「單身生活」賺翻

綜合報導
日本YouTuber「やっちゃんねる」之前曾經是派遣工，如今拍下生活點滴，轉戰YouTube後意外暴紅。（截圖自YouTube）
日本YouTuber「やっちゃんねる」之前曾經是派遣工，如今拍下生活點滴，轉戰YouTube後意外暴紅。（截圖自YouTube）

隨著YouTube平台興起，許多素人也對當YouTuber興致勃勃，期望藉由影音創作，有朝一日能夠大紅大紫。最近日本就有一位中年男子，靠著當YouTuber「鹹魚翻生」成為知名網紅。

根據日本媒體「日刊SPA!」報導，目前在YouTube開設的「やっちゃんねる」頻道的實況主，是一位46歲的單身中年男子。過去他曾經在東京的資訊業服務，但是後來事業不順，變成派遣工被送到工廠，領著微薄的薪資，住在破舊的老公寓中。

影音來源：やっちゃんねる YouTube

今年3月，他嘗試轉戰YouTuber，拍攝一系列生活點滴或者一人出外踏青、用餐的影片發表，並常以「沒有妻子、沒有家、當派遣工的46歲中年男」等自嘲用字為標題。不過起先的追蹤數不多，大概只有20多人。

然而在新冠肺炎疫情在日本爆發的時間點，やっちゃんねる的追蹤數也突然暴漲，去年5月時已經達成9萬人訂閱，直播更曾引來20萬人觀看，一躍成為知名網紅。現在他靠YouTube的收入，還比當一般上班族高1.5至3倍。

如今やっちゃんねる專心投入新媒體業界，除了YouTube外，也挑戰純聲音的媒體「Stand.fm」。甚至還有出版社找上門，打算找他合作出書，可說是素人轉戰YouTuber翻身的成功案例之一。

日本派遣工拍攝一系列生活點滴，意外變成網紅還出書。（取材自Instagram）
日本派遣工拍攝一系列生活點滴，意外變成網紅還出書。（取材自Instagram）

日本派遣工拍攝一系列生活點滴，意外變成網紅還出書。（取材自Instagram）
日本派遣工拍攝一系列生活點滴，意外變成網紅還出書。（取材自Instagram）

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