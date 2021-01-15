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丹麥卡通惹議… 主角有根「世界最長老二」

編譯徐榆涵、胡夢瑋
丹麥最新推出的兒童動畫節目「約翰．迪勒曼」，主角擁有超長下體，播出後引發民眾熱議。（路透）
丹麥最新推出的兒童動畫節目「約翰．迪勒曼」，主角擁有超長下體，播出後引發民眾熱議。（路透）

丹麥廣播公司（DR）近期推出一檔全新的同名兒童卡通節目，主角約翰．迪勒曼（John Dillermand）被設定成擁有一根世界最長的生殖器，而主角能利用它做盡各種好事和壞事，節目播出後引發正反兩面熱議。

英國衛報報導，卡通主角迪勒曼有一條無敵長的陰莖，除了能用這條陰莖救人、彩繪壁畫、升旗，甚至還能偷走孩子手上的冰淇淋。

丹麥廣播公司推出的節目向來以遊走在尺度邊緣聞名，尤其是兒童節目。

「約翰．迪勒曼」目標觀眾為4至8歲兒童，上架後引起正反兩面爭論。反對者譴責卡通裡的迪勒曼管不好自己的生殖器，其中丹麥作家馬斯特蘭德–約根森（Anne Lise Marstrand-Jørgensen）表示，「這真的是我們想要傳達給孩子們的訊息嗎？尤其當我們正處於MeToo運動的浪潮中？」。

丹麥羅斯基勒大學（Roskilde University）傳播藝術系副教授兼性別研究人員格羅斯（Christian Groes）說，卡通歌頌男性生殖器的力量，只會讓性別平等倒退。

然而，兒童臨床心理學家海絲特（Erla Heinesen Højsted）認為，那些批評「約翰．迪勒曼」的人想太多了。她說：「迪勒曼和孩童對話，並且分享他的思考方式—孩子們確實覺得陰莖很有趣。」

海絲特說，「這個節目描述一名衝動、時常無法控制自己的男性，他會犯錯，就如同小孩會犯錯一樣。但重要的是，迪勒曼總是會改正，他會為自己的行為負責。例如，當節目裡的一名女性跟她說，應該收好他的生殖器，他會聽取建議，他是負責任的」。

海絲特坦承節目推出的時間點不佳，且關於身體的節目可能會被認為描繪巨大陰莖以外的「差異性和多樣性」。在丹麥語中，diller是陰莖的意思，而dillermand字面上就是「陰莖人」的意思。她說，「但這節目絕對跟性無關」，這無疑是把成人觀點投射進去。

丹麥廣播公司旗下另一個兒童節目Onkel Reje描繪一個喜歡罵粗話、抽菸斗且討厭洗澡的大叔。

另一稱作「Ultra Strips Down」的節目也在去年遭到猛烈砲轟。該節目邀請成人裸體站在11至13歲的孩童面前，讓現場孩童針對他們的身體提出問題。該節目旨在對抗那些以完美身材形象轟炸年輕人的社群媒體

海絲特說，如此的批評是沒有道理的。她說，「我們在替孩童製造一個什麼樣的文化，讓他們在IG上看見經美化、數位化或是美容過後『完美』的身體，而不是『真實的身體』？」

DR回應批評聲浪表示，它可以很輕易的製作「一個女性無法控制私處」的節目，但重要的是，孩童很喜歡「約翰．迪勒曼」這檔節目。

迪勒曼的生殖器往往會不受控。（路透）
迪勒曼的生殖器往往會不受控。（路透）
丹麥廣播公司的另一個節目Ultra Strips Down也引發爭議。（取材自D...
丹麥廣播公司的另一個節目Ultra Strips Down也引發爭議。（取材自DR網站）
卡通節目「約翰．迪勒曼」的目標觀眾為4至8歲的兒童。（新華社）
卡通節目「約翰．迪勒曼」的目標觀眾為4至8歲的兒童。（新華社）
丹麥最新推出的兒童動畫節目「約翰．迪勒曼」，主角擁有超長下體，播出後引發民眾熱議...
丹麥最新推出的兒童動畫節目「約翰．迪勒曼」，主角擁有超長下體，播出後引發民眾熱議。（取材自DR網站）
迪勒曼的生殖器往往會不受控。（取材自DR網站）
迪勒曼的生殖器往往會不受控。（取材自DR網站）

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