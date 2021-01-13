英國終於脫歐 卻被看衰變窮「生活水準降低」

英國首相強生去年12月24日在首相府宣布，與歐盟達成脫歐後的貿易協議。（路透）

今年元旦，英國 結束脫歐過渡期，脫離歐洲單一市場和歐盟關稅 同盟，完全告別歐盟「單飛」，接下來英國與歐盟的貿易關係，就得依循去年12月24日達成的雙邊貿易協議。美聯社報導，這份協議讓英歐貨物貿易維持免關稅，讓許多公司鬆了一口氣，但長期而言脫歐仍會妨礙英國貿易，使英國的生活水準降低。

英國究竟脫離了什麼？其一是歐洲單一市場。單一市場的宗旨是，不論公司設在「歐洲經濟區」哪一處，貿易都要盡可能簡單。歐洲經濟區包含歐盟27個成員國和冰島、挪威等非歐盟國家。整個單一市場的貿易規則都一樣，都讓貨物、勞務、資本和人員自由流動。

另一個是歐盟關稅同盟。關稅同盟成員國彼此免關稅，對非成員國則徵收共同關稅。英國作為歐盟成員國時，自動參與歐盟與70多個國家和地區達成的40項貿易協議，但這些協議今年元旦起不再適用於英國，英國與這些國家和地區若未達成雙邊協議，就得依循世界貿易組織（WTO）規則貿易，英國進出口的多數商品不只將因被課關稅而變貴，還要接受全面邊境檢查。

免關稅 但報關手續好貴

根據貿易協議，英國與歐盟之間的貨物貿易免關稅、免配額，例如對車廠來說，如果沒有這項協議，元旦起就要被課百分之十的關稅；此外，沒有配額意味車廠想出口多少汽車都沒問題，沒有數量上的限制。

不過，現在的英歐貿易終究不比先前順暢，企業必須提交表格和報關單，這可是多年來頭一遭。另外，在產品標示、食品衛生檢驗等方面，企業也須遵守英歐不同的規定。

英國政府估計，新的繁瑣手續會導致每年新增2億1500萬張報關單，因而每年多花70億英鎊（約94.97億美元）。不過，免關稅已經為英歐各類貨物貿易商省下一大筆負擔，許多人認為這項協議已在不利經商的環境中爭取到最好的結果。

有死角 英金融業憂未來

經濟學者認為，有這份協議比沒協議好，而且協議有助於英國經濟復甦。2020年英國經濟料將因為新冠肺炎疫情萎縮12%。

英國對歐盟出口額占英國總體出口額一半，所以英歐免關稅對許多公司很重要。此外，由於這份協議終結了近年來英國脫歐的不確定性，公司負責人可以開始放心投資。不過，協議並未涵蓋服務業的所有方面，服務業中的金融業又非常依賴與歐盟做生意，所以英國金融業的未來充滿不確定。

必萎縮 學者看衰經濟成長

長遠來說，多數學者預期，未來幾年，英國經濟會比留在歐盟萎縮幾個百分點，簡單說，就是英國人的生活水準會因為脫歐而降低。

德國貝倫貝格銀行多名經濟學家撰文指出：「英國脫離單一市場和關稅同盟，會拖累英國的經濟成長，因為英國出口料將變少，外國直接投資和到英國工作的歐盟高品質勞動力也會減少。」他們估計，英國如果留歐，每年經濟最多能成長2%，而在新貿易協議架構下，每年最多能成長1.7%，若無協議，則是1.5%。（綜合報導）