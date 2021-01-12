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亂入足球賽爆紅卻被車撞 幸運狗被收養

編譯張君堯
當初將狗狗抱離場的卡斯楚得知意外後，隨即從同事那打聽到收容中心，最後成功聯繫上並正式領養了狗狗。（取材自臉書）
當初將狗狗抱離場的卡斯楚得知意外後，隨即從同事那打聽到收容中心，最後成功聯繫上並正式領養了狗狗。（取材自臉書）

玻利維亞普托斯市（Potosi）一隻流浪狗去年底闖入一場足球賽，搗亂一番後才被球員抱離場，可愛模樣在網路爆紅。沒想到兩天後這隻狗卻被車撞、傷勢嚴重，幸好牠的遭遇很快就傳到該名球員耳中，狗狗也因禍得福找到了歸宿。

去年12月24日，玻利維亞甲級足球聯賽一場賽事開始約一小時後，一隻全身髒透的灰白...
去年12月24日，玻利維亞甲級足球聯賽一場賽事開始約一小時後，一隻全身髒透的灰白色狗狗突闖入進行中的球賽，口裏還叼着從球員那「偷來」的釘鞋。（路透）

去年12月24日，玻利維亞甲級足球聯賽一場由「最強者足球俱樂部」（The Strongest）出戰「國民普托斯體育會」（Nacional Potosi）的賽事，在進行約一小時，一隻全身髒透的灰白色狗狗突然闖入場內，偷走替補守門員的一隻釘鞋。

影片可見狗狗開心的奔跑、趴在草地上啃咬釘鞋，完全沒有要離開的意思，比賽因此暫停約三分鐘。裁判和球員見狀紛紛上前「勸說」，狗狗則開始耍賴賣萌。最後是一位名叫卡斯楚（Raúl Castro）的球員直接將牠抱到場邊，狗狗還露出無辜神情。整段過程被媒體報導後，狗狗也在網路上爆紅。

沒想到過了兩天，這隻狗狗不幸被車子撞傷，被人拍到身體虛弱無法站立、無助地蜷縮在路旁。

離開球場的牠兩日後竟不幸遭車輛撞傷，身體虛弱的狗狗無法站立，只能無助地蜷縮在路旁...
離開球場的牠兩日後竟不幸遭車輛撞傷，身體虛弱的狗狗無法站立，只能無助地蜷縮在路旁。（取材自臉書）

幸好有目擊者注意到牠後，通知動物收容中心將牠送到收容所接受治療。卡斯楚得知這起意外後，隨即從同事那打聽到該收容中心，最後成功聯繫上並正式領養，更為牠取名帢奇圖（Cachito），讓這段球場上的緣分有了圓滿的結局。

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