疫情害的！ 日本新春第一鮪價崩 解體秀也縮水

東京豐洲市場日前進行新春第一場鮪魚競標，拍出最高價是青森縣大間港捕撈的黑鮪魚，一尾208.4公斤賣得2084萬日圓。（歐新社）

「抱歉啦各位！鮪魚大王今年要休息自肅！」日本新年假期後的盛事之一，是東京 魚市場的鮪魚新春拍賣 ；儘管疫情 的影響依然存在，但日前還是如期在豐洲市場舉行了拍賣大會。只不過相較於過往現場的人聲鼎沸，今年的新春氣氛顯得格外安靜凝重，而動輒賣出上億日圓天價的大鮪魚，今年得標的最高價只有2084萬日圓（約20.2萬美元），對比2020年初的1億9320萬日圓（約187.3萬美元）有極大落差。

圖為今年1月5日豐洲市場的新春拍賣現場。（Getty Images）

幾乎年年得標、當場來一段鮪魚解體秀的日本「鮪魚大王」木村清，考量到東京嚴峻的疫情，不僅沒有高調買下最大尾，還不得不遺憾地宣布自肅，取消了年度期待、象徵新年開工的鮪魚解體秀。

豐洲市場 熱鬧情景不再

東京的魚市場拍賣是每年新春的重頭戲之一，稱之為「初競り」，以往都會在新春連假後於築地市場舉行，隨著2018年築地市場轉移到了江東區的豐洲市場，新春拍賣也跟著改在新市場舉行。

而在2019年和2020年的新春，豐洲市場也分別賣出了「平成最後一鮪」3億3360萬日圓（約323.4萬美元）最高紀錄、以及「令和第一鮪」1億9320萬日圓的天價，拍賣金額的高低也成為社會大眾新年期待和關注的話題。

「令和第一條大鮪魚太棒啦！太美味！今年一定是個好年！」正好一年前，2020年1月5日的豐洲新春拍賣上，再次得標的連鎖餐飲企業「壽司三昧」社長木村清，開心地當場把買下的超貴鮪魚解體；但當時誰也沒料到後來的一年間，日本的新冠肺炎疫情會是如此慘重，一轉眼連魚市場的熱鬧風景，都因此不復以往。

今年的新春拍賣會於1月5日清晨舉行，現場人員都必須配戴口罩進場，雖然有做防疫措施，但空間擁擠加上參加拍賣的人數，難免還是無法維持社交距離。許多日本媒體的現場直擊也表示，因為疫情的緣故，新春拍賣的氣氛變得靜悄悄、沒有過往的熱鬧吵雜。

此外，廣受矚目的鮪魚拍賣，今年的價格可以說是直線崩盤，從去年將近2億日圓（約193.8萬美元）落到今年最高價只有2084萬日圓（約20.2萬美元），相當於快剩下十分之一的水準。造成價格崩盤的原因，主要還是疫情封鎖之下，不止日本國內、包含海外的餐廳魚貨需求都大幅度減少，同時即將針對一都三縣（東京、琦玉、神奈川、千葉）宣布的緊急事態宣言，也都讓市場預期心理產生影響。

1月5日，日本豐洲市場如期舉行了鮪魚拍賣大會。只不過相較於過往現場的人聲鼎沸，今年的新春氣氛顯得格外安靜凝重。（Getty Images）

這條鮪魚重約208公斤（換算下來大約1公斤10萬日圓），同樣是來自歷年鮪魚常勝軍的青森縣大間町，不過捕獲的資深漁師田中稔難掩失望地說，雖然有預期今年的價格會受到疫情波動，但落差幅度之大卻也有些意外。

鮪魚大王 選擇低調自肅

至於每年都必定成為新春拍賣風景的鮪魚解體秀，由知名的老築地人——「壽司三昧」社長木村清——年年以最高價得標最大尾鮪魚、並且現場解體展示，本來已經成為一種新年象徵的例行活動，今年因為疫情的緣故，木村清本人選擇低調自肅，沒有特意標下今年的第一鮪魚，因此也取消了解體秀。

別號「鮪魚大王」的木村清現年68歲，是過去築地市場時代的象徵人物之一，實際上是餐飲集團喜代村的社長，但多以旗下壽司店「壽司三昧」而聞名於大眾，常被稱呼為「壽司三昧的木村社長」。在近10年當中，除了2018和2011年之外，新春拍賣的最高價鮪魚都是由木村清得標，雖然他不是壽司師傅出身，但也都會有模有樣地當場拿起刀進行鮪魚解體，並且在店內做「1人1貫限定」搶先吃，成為每年新聞畫面必定會捕捉的焦點。

「這種太浮誇的事情還是免了吧…」木村清向媒體表示，因為東京的疫情仍有高風險，加上外出自肅的呼籲，考量當前的社會氣氛可能不太適合像往年那樣高調。同時旗下的壽司店，也都率先配合防疫措施；雖然沒有解體秀對於日本人而言似乎少了點新春感，但木村清的防疫意識反倒在社群網路上得到不少好評。

今年得標的贏家是銀座知名壽司店ONODERA，由極少見的女壽司師傅操刀解體。（Getty Images）

而買下今年第一鮪的，則是東京銀座的壽司名店GINZA ONODERA。

截至1月4日，豐洲市場目前已有174人感染，確診者多為市場相關和各家廠商的工作人員，在去年11月東京都為了避免豐洲市場的疫情擴散，就緊急針對市場的480家水產相關業者、總共約3500人進行篩檢，不過東京新聞也指出，市場中也有少數人因為擔心確診的話就無法開業、以及年底繁忙抽不出時間為由，沒有配合檢疫。