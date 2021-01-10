日本「月光假面」助孤兒 神秘捐款近半世紀

「月光假面」是日本第一部超級英雄電視劇。（取材自官網）

「月光假面」是日本 第一部超級英雄電視劇和標題同名的英雄，在日本無人不知。而有善心人士每年假借「月光假面」之名，從1974年起默默捐款，從未間斷，到2021年已捐款48次。警方將把收到的相關款項捐到交通孤兒基金。

朝日新聞報導，新潟縣佐渡警察 署表示，去年12月30日到31日間，島上的兩津派出所收到內有1萬270日圓（約100美元 ）的紙袋，佐和田派出所收到裝有1萬2600日圓（約122美元）的紙袋。兩個紙袋都放在派出所的出入口處。

紙袋中除了紙幣及硬幣的現金外，也分別留下一張紙條，寫著「這是每天一枚一枚存下來的零錢，如果能對因為交通事故等困擾的人多少有所幫助的話，對我來說就是幸福」，文末署名「月光假面」。不過，兩間派出所收到的紙條上筆跡看似不同。

兩津派出所從1974年開始、佐和田派出所從1987年開始，每年都會收到署名月光假面的善心人士所放的「壓歲錢」，以目前能掌握到的數字來看，至今累計約74萬日圓（約7198美元）。

佐渡警察署副署長金井幸雄說，由衷感謝匿名捐款的善心人士，會依捐款人意願幫助交通孤兒。新潟縣佐渡警察署將把善款捐給新潟縣交通孤兒（因交通事故失去父母的孤兒）基金。