我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2213萬確診 洛杉磯郡破90萬

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

日本「月光假面」助孤兒 神秘捐款近半世紀

編譯中心／綜合報導
「月光假面」是日本第一部超級英雄電視劇。（取材自官網）
「月光假面」是日本第一部超級英雄電視劇。（取材自官網）

「月光假面」是日本第一部超級英雄電視劇和標題同名的英雄，在日本無人不知。而有善心人士每年假借「月光假面」之名，從1974年起默默捐款，從未間斷，到2021年已捐款48次。警方將把收到的相關款項捐到交通孤兒基金。

朝日新聞報導，新潟縣佐渡警察署表示，去年12月30日到31日間，島上的兩津派出所收到內有1萬270日圓（約100美元）的紙袋，佐和田派出所收到裝有1萬2600日圓（約122美元）的紙袋。兩個紙袋都放在派出所的出入口處。

紙袋中除了紙幣及硬幣的現金外，也分別留下一張紙條，寫著「這是每天一枚一枚存下來的零錢，如果能對因為交通事故等困擾的人多少有所幫助的話，對我來說就是幸福」，文末署名「月光假面」。不過，兩間派出所收到的紙條上筆跡看似不同。

兩津派出所從1974年開始、佐和田派出所從1987年開始，每年都會收到署名月光假面的善心人士所放的「壓歲錢」，以目前能掌握到的數字來看，至今累計約74萬日圓（約7198美元）。

佐渡警察署副署長金井幸雄說，由衷感謝匿名捐款的善心人士，會依捐款人意願幫助交通孤兒。新潟縣佐渡警察署將把善款捐給新潟縣交通孤兒（因交通事故失去父母的孤兒）基金。

日本有人每年借英雄「月光假面」之名默默行善，從1974年起未曾中斷，到2021年...
日本有人每年借英雄「月光假面」之名默默行善，從1974年起未曾中斷，到2021年為止，已是第48次捐款。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）

警察 美元 日本

上一則

科學家：地球正第6次大滅絕 人類破壞力如「新型火山」

下一則

日本關西3府縣確診創高 盼入「緊急事態」

延伸閱讀

逼近5000大關！日本單日確診人數再創新高

逼近5000大關！日本單日確診人數再創新高
日本與墨西哥同意 擴增CPTPP成員

日本與墨西哥同意 擴增CPTPP成員

日本大相撲橫綱白鵬 確診新冠肺炎

日本大相撲橫綱白鵬 確診新冠肺炎
日本座間9屍命案上訴截止 白石隆浩死刑定讞

日本座間9屍命案上訴截止 白石隆浩死刑定讞

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
準新娘抱怨未來小叔跟她訂一樣的婚禮場地，且故意比她的婚禮提前一周舉辦。圖／取自：ingimage示意圖，非當事人。

空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡

2021-01-05 07:07
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制
疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了