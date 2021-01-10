科學家：地球正第6次大滅絕 人類破壞力如「新型火山」

英國自然科學紀錄片「完美星球」（A Perfect Planet ）為拍攝火山樣貌，前往萬那杜塔納島亞蘇爾山火山。（BBC Studio╱中央社）

英國 BBC星球系列紀錄片「完美星球」（A Perfect Planet），耗時4年製作，走遍6大洲、31國，揭開地球角落秘辛。製作人表示，現今物種滅絕的速度比正常時期快1000倍，許多科學家認為目前地球處在第6次物種大滅絕中；自然科學家大衛艾登堡也盼藉由作品，讓人類反思地球的可貴。

「完美星球」（A Perfect Planet）全系列共有5集，前4集分別探索「火山」、「太陽」、「氣候」及「海洋」等4大自然力量，最後一集則以新興力量「人類」所帶來的重大影響畫下句點，並由94歲英國國寶級自然紀錄片之父大衛艾登堡擔任旁白主持人。

「完美星球」拍攝時間超過1113天，累積3000多小時原始鏡頭，走遍世界各地，從被印度季風浸濕的土地到夏威夷 火山火 紅色的陡峭斜坡，也從巴哈馬的潮汐島到埃爾斯米爾島的冰凍荒原。

鏡頭也捕捉到人類從未拍攝過的動物行為，包含烏翅真鯊在蜥蜴島沖上沙灘捕捉小魚、火焰烏賊覓食交配、白狼在極地夜晚捕獵麝牛、巨大的尼羅鱷爬上河岸捕捉飲水的奎利亞雀和洋紅蜂虎。

英國BBC星球系列紀錄片「完美星球」，耗時4年製作，走遍6大洲、31國，坦尚尼亞的納特龍湖是水上毒性最高、腐蝕性最強的水源之一，位置偏僻，拍攝非洲紅鶴繁育盛況時，對後勤作業和拍攝人員都是考驗。（BBC Studio╱中央社）

系列製作人休．科爾迪指出，由於拍攝技術的進步，本回作品比過去有所突破，內容新穎，還能以前所未有的方式拍攝動物，但也承擔更多風險。他舉例，在坦尚尼亞的納特龍湖拍攝5年一次的非洲紅鶴繁育盛況時，納特龍湖是水上毒性最高、腐蝕性最強的水源之一，位置偏僻，拍攝任務對後勤作業和拍攝人員都是考驗。

科爾迪也驕傲分享，在第一集「火山」中出現，以吸食海鳥鮮血解渴的吸血地雀，在2018年才被正式認證為新物種，牠們生活在東太平洋上非常偏僻的加拉帕戈斯群島，在過去30年，這種珍貴動物只被拍攝過3次。

科爾迪指出，人類活動正在威脅地球，科學家認為目前已進入一個全新的地質時代「人類世」。2.5億年前，由火山活動引起的大氣變化導致地球歷史上最大規模的物種滅絕，現在人類也成為新型「超級火山」。

英國BBC星球系列紀錄片「完美星球」走遍世界各地，揭開地球角落秘辛，第5集記錄非洲肯亞照顧年輕孤兒象的大衛謝爾德里克野生動物信託基金會。（BBC Studio╱中央社）

科爾迪表示，每年人類活動釋放的含碳物質比地球上所有火山的總和多60倍。這種氣體正在破壞天氣系統，將招致災難性後果，不僅影響人類，也影響到地球生物多樣性，現今物種滅絕的速度比正常時期快1000倍，許多科學家更認為目前地球處在第6次物種大滅絕中。

艾登堡也說：「我們的星球生意盎然，在宇宙中絕無僅有，然而現在具有主導性的新力量正在改變地球的面貌，那就是人類，為了保護這顆完美星球，人類必須確保自己的影響是有益的。」