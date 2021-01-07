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「櫻」是馬肉 「紅葉」又是什麼肉？ 日本肉名別稱大公開

綜合報導
日本店家招牌上寫著「櫻肉」料理，其實指的就是馬肉。（取材自一休.com）
日本店家招牌上寫著「櫻肉」料理，其實指的就是馬肉。（取材自一休.com）

日文中雖然也會使用漢字，但對於中文使用者而言，有些詞彙光看字面，還真不好猜測出意思是什麼。最近就有日本媒體，揭露了日本一些肉食的「別稱」，其中有些特殊稱呼，甚至連日本人都未必知道。

根據日本媒體「CamCam」報導，在日本的一些地方，會把馬肉稱為「櫻」、山豬肉稱為「牡丹」或「山鯨」等等。這個現象起源自過去日本，因為宗教或習俗之類的原因，將吃肉視為禁忌，特別是牛、馬一類。據說在戰國時期，日本的豐臣秀吉曾對西洋傳教士說，食用獸肉乃是「曲事」（不正經之事）。

然而雖然傳統如此，但還是有許多想吃肉的人。於是民間餐館為了隱藏賣肉的事實，會故意把菜單上的動物肉類，改成「櫻」、「牡丹」等稱呼，久而久之成為習慣。除了前述兩者以外，另外還有鹿肉被稱為「紅葉」，雞肉被稱為「柏」，兔子肉被稱為「月夜」等等。

然而，隨著時代變遷，也不再有使用別稱隱藏的必要。根據媒體調查，僅剩下約16%的人知道鹿肉的別名。不過仍有少數業者仍保留這個習慣，下次如果在日本，看到不懂的肉名時，可要記得先查詢一下，避免吃到不喜歡的肉類。

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