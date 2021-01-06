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別救我！遭家暴、性侵多年 墨國7歲童「如願」死去

編譯周辰陽
墨西哥7歲女孩雅姿麗已因多重器官衰竭過世。（取材自MAILONLINE）
墨西哥7歲女孩雅姿麗已因多重器官衰竭過世。（取材自MAILONLINE）

墨西哥7歲女孩雅姿麗（Yatziri）遭父母與親戚家暴多年，不僅因此遍體鱗傷，更不幸成為性侵受害人，8月底住進加護病房接受治療，期間甚至懇求醫師「我想死，別再治療我了」。雅姿麗日前已因多重器官衰竭過世。

每日郵報報導，雅姿麗早在2019年就因全身布滿鈍性創傷與重傷而就醫，2020年2月、5月與8月也有接受治療的紀錄，8月21日被毆打成重傷，由鄰居將她送醫救治，被診斷出內出血、遭性侵跡象、背部燒傷和肺塌陷，隨即住進加護病房，她卻告訴醫師，「我想死，別再治療我了」，「我不想回去跟我父母同住，這讓他們能一直打我。」

據指雅姿麗8月就醫時，臀部燒傷重到部分肌肉壞死，醫生還必須為她植皮，但她多次進出醫院，有關單位始終未對父親拉斐爾（Rafael）與母親雅莉簡德拉．維莉蒂安娜（Alejandra Viridiana）採取行動。直到她死後，兩人才因被控虐待女兒而遭逮捕羈押、靜候調查。

雅姿麗的一位叔伯則被控數度性侵她，警察正持續追蹤他的下落，普埃布拉州（Puebla）政府也強調兇手會被繩之以法。

報導另指雅姿麗的3歲妹妹蜜姿（Mitzy）6月於睡夢中身亡，死因當時據信是意外窒息，警方現在則重啟調查。

墨西哥7歲女孩雅姿麗父母被控虐待女兒而遭逮捕羈押。（取材自MAILONLINE）
墨西哥7歲女孩雅姿麗父母被控虐待女兒而遭逮捕羈押。（取材自MAILONLINE）

性侵 警察 家暴

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