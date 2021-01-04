我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

美國女孩激似「妙麗」！連親生媽都分不清

編譯中心
美國31歲女子是哈利波特電影裡演員艾瑪華森的超級明星臉。（取材自Instagram）
美國31歲女子是哈利波特電影裡演員艾瑪華森的超級明星臉。（取材自Instagram）

美國31歲女子露易絲（Kari Lewis）是哈利波特電影演員艾瑪華森（Emma Watson）的超級明星臉，她說連自己的媽媽有時候都很難分辨照片裡誰是本尊。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，露易絲的本業是教學助理，但平時會裝扮成妙麗或同樣由艾瑪華森飾演《美女與野獸》裡的「貝兒」賺外快。露易絲說不只媽媽常誤認照片裡的艾瑪華森為她，之前在餐廳工作時客人也會對她激似艾瑪華森的臉孔感到很驚訝：「看到客人反應很有趣。」

19年前《哈利波特：神秘的魔法石電影》上映後，露易絲去郵局寄信遇到幾個女孩叫她「妙麗」，當時她從來沒有聽過這個名字，回家調查一番發現自己長得真的很像艾瑪華森，「我從那時開始看哈利波特的電影和書籍，並成為鐵粉。」

露易絲目前在Instagram上有3萬2200名粉絲。她透露不少活動組織雇用她裝扮成妙麗：「人們看到我的反應真的很不可思議，總是那麼震驚。」

網友captain_awesome直言露易絲雖然長得像艾瑪華森，跟本尊仍有不小的差距：「露易絲的媽媽可能需要配一副新眼鏡了。」網友NoMeJodasMas則認為：「艾瑪華森跟露易絲一樣都是在扮演其他人，兩人都為世界帶來歡樂，一樣值得喝采。」

哈利 電影

上一則

菅義偉：東京都等首都圈本周內發布緊急宣言

下一則

拜登上台 文在寅急修復日韓關係？韓新駐日大使月中上任

延伸閱讀

「紐約客」報告：美國錯失3大關鍵時機 釀疫情悲劇

「紐約客」報告：美國錯失3大關鍵時機 釀疫情悲劇
庚子年終 給美中台的年度詞

庚子年終 給美中台的年度詞
嗆美國！中國艦隊聚三亞 公布東風5發射畫面

嗆美國！中國艦隊聚三亞 公布東風5發射畫面
美國無人機商用 邁大步

美國無人機商用 邁大步

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長