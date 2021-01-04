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孤單到報警？94歲獨居翁聖誕夜「求助」 2警暖心陪舉杯

綜合報導
94歲爺爺告訴警察他現在什麼都不缺，「就差一個能跟我一起舉杯慶祝聖誕節的人。」(取材自推特)
94歲爺爺告訴警察他現在什麼都不缺，「就差一個能跟我一起舉杯慶祝聖誕節的人。」(取材自推特)

義大利國家憲兵隊在聖誕節當天接到一通非比尋常的電話。來電者是一名94歲爺爺菲奧倫佐（Malavolti Fiorenzo）。他告訴警察他現在什麼都不缺，「就差一個能跟我一起舉杯慶祝聖誕節的人。」

菲奧倫佐稱孩子住得遠，他很寂寞，「你們誰方便過來拜訪我嗎？即使只有10分鐘也好」警方詢問菲奧倫佐的地址後便派2名員警前往他家。

員警到菲奧倫佐家後發現他看起來身心狀況很好，而且「非常興奮。」菲奧倫佐告訴員警許多二次世界大戰的軼事，還提到自己的岳父曾擔任元帥，指揮附近小鎮的步槍兵營，但是該建築已被砲彈摧毀了。最後三人一起拍了舉杯的合照，員警還協助菲奧倫佐跟他年長的親戚視訊通話。

憲兵隊將這個經歷放到社群平台上，表示「很榮幸送出這美好的聖誕禮物。」獲得近2萬人按讚表示「今年尤其需要這樣溫暖的故事」網友calm_chowder樂見菲奧倫佐聖誕節有人陪伴，但想到「他一年中其他的364天怎麼度過呢？」認為報導強化了短暫的幸福感。

網友goda90則指出不用想太多：「有可能只是他平常的看護回家過聖誕了」網友ilaariaa也提到：「現在義大利因為疫情執行封城令，菲奧倫佐的家人可能不方便拜訪他。」

聖誕節 義大利 社群

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