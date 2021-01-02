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真人版瑪琍歐 將消失日本街頭

綜合報導
東京淺草寺周邊過去可見真人瑪利歐在街頭駕駛卡丁車。（中央社檔案照片）
東京淺草寺周邊過去可見真人瑪利歐在街頭駕駛卡丁車。（中央社檔案照片）

日本遊戲大廠任天堂公司日前提訴出租瑪琍歐卡丁車的公司，日本最高法院已駁回出租公司上訴，全案確定由任天堂公司勝訴，日本街頭將很難再看到真人瑪琍歐駕駛卡丁車。

中央社引述日本放送協會（NHK）報導，位於東京都品川區的出租公司，專營租借瑪琍歐卡丁車，同時也出租瑪琍歐及耀西等服裝給駕駛人。這些「真人瑪琍歐賽車」經常穿梭在東京街頭，成為一道特殊景像。

對於出租公司使用寫有「瑪琍車」（maricar）的商標，販售人氣遊戲軟體「瑪琍歐賽車」（Mario Kart ）的任天堂公司（Nintendo），認為出租公司屬非法競爭行為，提訴禁止出租公司使用商標和遊戲中角色。

負責二審的智慧財產高等法院今年1月時認為，任天堂公司的「瑪琍歐賽車」和遊戲角色都很出名，出租公司抱持不當利用的意圖，進行非法競爭行為，判決禁止出租公司使用「瑪琍車」商標，也不准再出借遊戲角色服裝給駕駛人，須賠償任天堂公司5000萬日圓（約48.19萬美元）。

此案經上訴最高法院，第一小法庭法官木澤克之決定駁回出租公司上訴，任天堂公司確定勝訴。

任天堂 日本 賽車

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